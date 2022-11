Sportmediaset – Mendes ha offerto Ronaldo a Napoli e Inter: secco rifiuto

Cristiano Ronaldo ha chiuso con il Manchester United, il suo agente Mendes lo ha offerto a Napoli e Inter che lo hanno rifiutato.

Cristiano Ronaldo in una recente intervista ha parlato dei contatti con il Napoli avuti in estate. Il giocatore poteva vestire la maglia azzurra, anche e il Manchester United voleva Osimhen, ma De Laurentiis non lo ha voluto cedere. Ora il talento portoghese impegnato in Qatar per il Mondiale, ha chiuso definitivamente con il club inglese sbattendo la porta con una intervista in cui ha parlato male del tecnico ten Hag.

Secondo quanto riferisce Sportmediaset, Jorge Mendes manager di Cristiano Ronaldo ha bussato di nuovo alla porta del Napoli. Ma anche in questo caso Aurelio De Laurentiis non ha acconsentito al passaggio di Cristiano Ronaldo al Napoli. Lo spogliatoio è compatto ed unito e portare una scheggia impazzita come il portoghese potrebbe essere controproducente, nonostante le sue qualità tecniche siano fuori da ogni dubbio, anche se anche per lui l’età avanza.

Risposta negativa per Cristiano Ronaldo è arrivata anche dall’Inter. Non è escluso che il portoghese a gennaio possa tornare in patria allo Sporting Lisbona.