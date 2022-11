Ronaldo si espone: “Ho avuto contatti con il Napoli. Mi piace molto l’Arsenal. Vi racconto tutto”

Cristiano Ronaldo rivela di aver avuto contatti con il Napoli, poi ‘incorona’ la sua preferita in Premier League, l’Arsenal.

Cristiano Ronaldo ha avuto contatti con il Napoli, CR7 ai microfoni di Piers Morgan parla a ruota libera e rivela alcuni retroscena molto interessanti:

“Non so se mi pento di aver lasciato lo stadio contro il Tottenham, ma mi sono sentito provocato da ten Hag. Voleva mettermi per 3 minuti: scusami, io non sono quel tipo di giocatore. La sospensione? L’ho vista come una scusa.

Non mi hai messo con il Manchester City per rispetto per la mia carriera, con il Tottenham volevi mettermi per 3 minuti… non aveva senso. Mi hanno sospeso per 3 giorni: li ho sentiti parecchio. E’ stata una vergogna: sono arrivato a casa e mio figlio mi ha detto ‘come fanno a punirti se sei il migliore al mondo?’. Ok, mi sono scusato, commetto errori, ma sospendermi per 3 giorni per questa cosa è stato un po’ troppo”.

CR7 Su Messi e il Mondiale

“Io e Leo insieme? Tutto è possibile. Di sicuro venderemmo tante maglie… Non siamo mai andati a cena insieme, ma mi piacerebbe. Messi è un calciatore incredibile, magico. Dividiamo il palcoscenico da 16 anni e abbiamo un grande rapporto. Non siamo amici, ma è come un compagno di squadra, uno che rispetto per come parla con me, per come sua moglie parla della mia compagna. Posso dire solo ottime cose di Messi. Il miglior giocatore che abbia visto, con Zidane. Se il Portogallo vince il Mondiale, non mi importa chi segna. Una finale con l’Argentina di Leo? Se vinciamo 3-2 e io segno il gol decisivo mi ritiro all’istante”.

Ronaldo e il Napoli

“Sono il giocatore con lo stipendio più alto della storia della Premier, la stampa scriveva che nessuno mi voleva. Chi non vuole uno che segna 32 gol? Abbiamo parlato con Sporting e Napoli, ma ho scelto l’Inghilterra. Inoltre confermo che avevo una offerta importantissima di 350 milioni dall’Arabia. Sono stimolato dall’adrenalina, ma negli ultimi anni il calcio è diventato business. Georgina dice che usano noi calciatori come pezzi di carne. La mia passione è intatta, ma ci sono tante cose che non mi piacciono”.

Sull’Arsenal

“Se il Manchester United non dovesse vincere la Premier sarei felice se ci riuscisse l’Arsenal. Sono una squadra che mi piace veder giocare, mi piacciono i giocatori e l’allenatore. Hanno un buon gruppo”.