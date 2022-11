Kvaratskhelia, parla il papà: “In Georgia tutti tifano Napoli. Furto auto, oramai è passata”

Badri Kvaratskhelia, il papà di Kvicha parla del momento del figlio al Napoli ed anche del furto dell’auto che ha scosso molto il giocatore.

Il papà del giocatore georgiano parla a Il Mattino, in una intervista in cui racconta il rapporto del giocatore con la sua gente in Georgia e con il pubblico napoletano che lo ha subito accolto. Kvaratskhelia si è guadagnato quell’affetto con dribbling e gol, ma anche con il suo essere timido ed introverso fuori dal campo, mentre sul terreno di gioco fa esplodere tutta la sua genialità.

Il Mattino: intervista a Badri Kvaratskhelia

Ecco le parole del papà di Kvaratskhelia: “Kvicha è la personalità più importante e influente di tutta la Georgia. Basti pensare che ora tutti tifano per il Napoli e tutti sanno a memoria il calendario delle gare degli azzurri”.

Sulla chiamata del Napoli, Badri Kvaratskhelia dice: “Ero al settimo cielo. In Georgia tutti amavano e amano Maradona, quindi pensare a mio figlio con la maglia della squadra di Diego, in quella città e nello stadio a lui intitolato, era un sogno che si realizzava“.

Un altro tema importante è il furto dell’auto, di cui in passato ha parlato proprio il papà del giocatore facendo comprendere che la cosa aveva disturbato molto il figlio. Ora fortunatamente le cose sono cambiate: “È una cosa passata. Ora lui è tranquillo, è concentrato sul campo e pensa solo a giocare con il Napoli. Per noi è stato un orgoglio vedere per le strade di Napoli la maglia di Maradona esposta accanto a quelle di mio figlio“.