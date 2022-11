Kvaratskhelia continua il recupero: la schiena migliora, ecco come sta

Kvicha Kvaratskhelia prosegue il programma di recupero per dopo l’infortunio alla schiena, il georgiano verso la guarigione.

Il Napoli sta preparando la tournée in Turchia per farsi trovare pronto in vista della ripresa che ci sarà a gennaio. Gli azzurri dovranno giocare la prima il 4 gennaio 2023 contro l’Inter e Spalletti vuole tutti al top della forma fisica. Da monitorare Kvaratskhelia reduce da un problema di lombalgia che gli ha fatto saltare le ultime tre partite col Napoli in Serie A.

Infortunio Kavaratskhelia: i tempi di recupero

Ecco quanto scrive Corriere dello Sport sulle condizioni fisiche di Kvaratskhelia: “Sta meglio, ogni giorno di più, e sta continuando a seguire anche in Georgia il programma di recupero a base di terapie alla schiena inaugurato prima della trasferta di Bergamo. Sta seguendo le indicazioni dello staff medico azzurro per accelerare il rientro: terapie, certo, da integrare eventualmente con un po’ di sessioni mirate in palestra e nella migliore delle ipotesi, cioè quando le cose andranno piuttosto bene, con un po’ di lavoro personalizzato in campo. Se il programma di recupero continuerà a sortire effetti positivi, l’idea è che Khvicha rientrerà a pieno regime (o quasi) sin dal raduno della squadra fissato in sede il 28 novembre“.