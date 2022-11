Meret titolare in Albania-Italia: prestazione super, le pagelle

Alex Meret titolare di Albania-Italia ha disputato un’ottima partita compiendo almeno due parate decisive, le pagelle dei quotidiani.

Il portiere del Napoli, Alex Meret protagonista anche con l’Italia di Mancini. Gli azzurri hanno battuto l’Albania, protagonista anche Di Lorenzo con un gol e Raspadori con un assist per Grifo. L’Italia non è ai Mondiali in Qatar 2022, ma sta costruendo le basi per evitare che si possa perdere di nuovo un appuntamento così importante.

Mancini durante la sfida con l’Albania ha voluto dare spazio a Meret in porta ed il portiere del Napoli ha risposto presente. Da quando è cominciata la stagione l’estremo difensore sta dando segnali confortanti a tutto l’ambiente ed anche con l’Udinese è stato decisivo con delle super parate. Bellissima quella su Deulofeu con risultato di 0-0.

Meret le pagelle di Albania-Italia

La prestazione di Meret viene esalata anche dai quotidiani che sottolineano la buona prestazione del giocatore del Napoli. Ecco le pagelle di Meret dopo Albania-Italia.

Gazzetta dello Sport 7 : Esordio da titolare. Poco da fare su quell’arcobaleno di Simajli, e invece fa molto dopo: su colpo di testa di Kumbulla. Roshi due volte e d’stinto su Skuka.

: Esordio da titolare. Poco da fare su quell’arcobaleno di Simajli, e invece fa molto dopo: su colpo di testa di Kumbulla. Roshi due volte e d’stinto su Skuka. Corriere della Sera 6,5 : Gol imparabile al primo tiro. Si rifà con sicurezza su Kumbulla, Roshi e Skuka. E ringraziare due volte la traversa.

: Gol imparabile al primo tiro. Si rifà con sicurezza su Kumbulla, Roshi e Skuka. E ringraziare due volte la traversa. Tuttosport 7 : Il gol è un lampo, salva al 2′ della ripresa sul colpo di testa e poi su altre due conclusioni albanesi.

: Il gol è un lampo, salva al 2′ della ripresa sul colpo di testa e poi su altre due conclusioni albanesi. Corriere dello Sport 7: Un tiro in porta dell’Albania nel primo tempo, un gol. E non può farci niente. Il suo lavoro inizia nella ripresa e lo fa bene, parando prima su Kumbulla, poi su Roshi. Nel finale diventa due volte decisivo, su Roshi e su Skuka.

Al termine del match Albania-Italia, amichevole tra due squadre che non vanno ai Mondiali in Qatar, ha parlato anche il portiere del Napoli Alex Meret, schierato titolare dal ct Mancini: “Siamo soddisfatti per la gara che abbiamo fatto e per il risultato. Siamo stati bravi a chiudere la partita, anche se abbiamo rischiato un po’ troppo durante il match. Peccato per il gol subito. Ora dobbiamo lavorare per raggiungere i nostri obiettivi“. Sul Napoli ha detto: “Sono contento di aver giocato da titolare, con il Napoli stiamo facendo un’ottima stagione e speriamo di continuare così“.