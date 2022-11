Corriere del Mezzogiorno – Kvaratskhelia: il Napoli ha l’intesa per il rinnovo

Il Napoli vuole il rinnovo di contratto di Kvicha Kvaratskhelia, si parla di una intesa di massima con gli agenti del giocatore georgiano.

Cristiano Giuntoli ha raccontato dei colloqui con l’entourage del georgiano. Non c’è grande fretta, ma vista l’esplosione di Kvaratskhelia la società azzurra non vuole rischiare nulla e si sta attrezzando per un nuovo contratto. Il georgiano ha già 5 anni di contratto, ma il club vuole premiarlo per quanto fatto fino ad ora adeguandogli il contratto. Questo servirà anche ad allungare già di un anno l’accordo, così da blindare ancora di più il giocatore.

Intorno a Kvaratskhelia ci sono già molte voci di mercato. Così come ci sono su Kim. Anche nel caso del difensore il Napoli sta puntando al rinnovo puntando ad eliminare la clausola rescissoria presente nel suo contratto.

Rinnovo Kvaratskhelia: ultime notizie

Acquistato per 10 milioni di euro il valore di Kvaratskhelia è schizzato alle stelle, superando anche quello di calciatori come Leao. A 21 anni l’ex Dinamo Batumi è uno dei talenti più fulgidi della Serie A e le big europee sono già pronte a sfidarsi per acquistare il suo cartellino.

Ecco perché il Napoli punta al rinnovo di Kvaratskhelia e secondo il Corriere del Mezzogiorno c’è già un’intesa di massima con la società di Aurelio De Laurentiis. Attualmente il giocatore percepisce 1,4 milioni di euro a stagione. Il Napoli con il nuovo contratto di Kvaratskhelia punta ad alzare l’ingaggio e provvedere ad un bonus ulteriore. L’accesso agli Ottavi di finale di Champions League offre alla società azzurra maggiore spazio di manovra dal punto di vista economico. Per questo motivo non è escluso che si possa tentare almeno un colpo di calciomercato durante la pausa invernale. Magari puntando ad un giocatore che possa sostituire Lobotka in alcuni casi.