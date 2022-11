Napoli tournée in Turchia: cinque amichevoli, le date

Il Napoli pronto a partire per la tournée in Turchia, il Corriere dello Sport dà indicazioni sulle 5 amichevoli da giocare.

Il club azzurro non vuole lasciare nulla al caso e continuerà ad allenarsi con intensità anche nelle prossime settimane. Luciano Spalletti ha lasciato una decina di giorni di riposo alla sua squadra, anche perché si riprenderà a giocare il 4 gennaio, quindi era importante staccare un po’ la spina. Dopo la partita Napoli-Udinese, Spalletti ha benedetto la sosta perché il ritmo forsennato di questa stagione ha imposto l’utilizzo di numerose risorse mentali, oltre che fisiche.

Tournée in Turchia: il Napoli ad Antalya, il programma

Le ultime novità sulla ripresa degli allenamenti del Napoli vengono date da Corriere dello Sport che scrive: “A cominciare dal ritorno in campo: in agenda in campionato il 4 gennaio 2023 a San

Siro, con l’Inter. Mica una passeggiata. Anche se le date non sono ancora state confermate, a quanto pare la squadra si allenerà in Turchia dal 1° al 13 dicembre e giocherà un paio di amichevoli (si parla del Karagumruk di Pirlo e poi di Fulham e Crystal Palace). Al rientro, possibili altre due partite: una al Maradona e una in trasferta“.

Al momento il Napoli per la tournée in Turchia non ha ancora diramato le date ufficiali della partenza. Sicuramente avverrà tra la fine di novembre e l’inizio di dicembre, visto la pausa che ha voluto Spalletti. Gli allenamenti serviranno per arrivare pronti al nuovo ciclo di partite del 2023. Il Napoli quando ricomincerà il campionato dovrà giocare in poco tempo contro Inter, Juventus e Roma.