Napoli-Udinese 3-2: Highlights e gol -VIDEO

Il video dei gol e degli highlights di Napoli-Udinese 3-2. Gli azzurri mantengono la testa della classifica con 41 punti.

41 punti su 45 a disposizione. La sosta interrompe un cammino impressionate del Napoli di Spalletti. L’Udinese esce comunque a testa alta dal Maradona. I bianconeri vanno vicini al vantaggio in apertura con un tacco di Deulofeu che trova la grande risposta di Meret. I partenopei passano alla prima occasione del match: Elmas serve al centro per lo stacco imperioso di Osimhen che schiaccia in rete. Zielinski raddoppia in ripartenza alla mezz’ora e mette in ghiaccio la partita. In avvio di ripresa l’Udinese accenna una reazione ma viene colpita in contropiede da Elmas. Il Napoli sembra poter dilagare, nel finale però stacca la spina e l’Udinese fa 2 gol in 3 minuti con Samardzic e Nestorovski. L’assalto finale però non è sufficiente per il clamoroso pareggio.

Napoli-Udinese 3-2: Highlights e gol

Ecco il video dei gol e degli highlights di Napoli-Udinese 3-2.

NAPOLI-UDINESE 3-2, I GOAL

15′: 1-0 NAPOLI, OSIMHEN | Cross dalla sinistra di Elmas ed incornata vincente del nigeriano, che batte Silvestri sul primo palo.

31′: 2-0 NAPOLI, ZIELINSKI | Osimhen fa salire il Napoli e col tacco innesca Lozano, che lancia in area il polacco: controllo e destro a giro di pregevolissima fattura che non lascia scampo a Silvestri.

58′: 3-0 NAPOLI, ELMAS | Anguissa lancia a rete il macedone, che rientra sul destro evitando un avversario e trafigge Silvestri nuovamente sul primo palo.

79′: 3-1 UDINESE, NESTOROVSKI | Il macedone, entrato dalla panchina, raccoglie un pallone dentro l’area e gira con potenza e precisione il pallone infilandolo alla sinistra di Meret.

82′: 3-2 UDINESE, SAMARDZIC | Disattenzione difensiva del Napoli che innesca la corsa del tedesco, bravo col sinistro a superare Meret.

NAPOLI-UDINESE, IL TABELLINO E LE PAGELLE

NAPOLI-UDINESE 3-2

MARCATORI: 15′ Osimhen (N), 31′ Zielinski (N), 58′ Elmas (N), 79′ Nestorovski (U), 82′ Samardzic (U)

NAPOLI (4-3-3): Meret 6,5; Di Lorenzo 7, Kim 5,5, Juan Jesus 6 (60′ Ostigard 6), Olivera 6 (46′ Mario Rui 6); Anguissa 6,5, Lobotka 6,5, Zielinski 7 (66′ Ndombele 6); Lozano 6,5 (60′ Politano 6,5), Osimhen 7,5, Elmas 7. All. Spalletti.

UDINESE (3-5-2): Silvestri 6; Perez 5,5, Bijol 5, Ebosse 5; Ehizibue 5,5, Lovric 5,5, Walace 6 (71′ Jajalo 6), Arslan 5,5 (56′ Samardzic 6,5), Pereyra 5; Beto 6 (71′ Nestorovski 6,5), Deulofeu 6,5 (25′ Success 6,5). All. Sottil.

Arbitro: Ayroldi

Ammoniti: Juan Jesus (N), Walace (U), Pereyra (U), Mario Rui (N), Ebosse (U)

Espulsi: nessuno