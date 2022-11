Napoli-Udinese: 3-2 gli azzurri tremano nel finale ma volano a + 11 sul Milan

Napoli-Udinese 3-2, gli azzurri di Spalletti avanti di tre gol si fanno rimontare nel finale dai friulani.



Il Napoli continua a volare e prima della pausa per i Mondiali, nella quindicesima giornata, affonda l’Udinese per 3-2. I friulani, tra le sorprese assolute di questo avvio di campionato, hanno subito la foga del Napoli per più di un’ora poi nel finale realizzano 2 reti in meno di due minuti rendendo incandescente il clima del Maradona. Nonostante il rischio finale, con due gol dell’Udinese in un minuto e mezzo, il Napoli vince e convince grazie alle reti di Osimhen, Zielinski ed Elmas. Partenopei sempre più primi in Serie A a 41 punti.

NAPOLI-UDINESE 3-2

l Napoli non si ferma più, ma stavolta vince col brivido. Al ‘Maradona’ ko anche l’Udinese, sconfitta 3-2 e ad un passo da un’incredibile rimonta dopo essere andata sotto di 3 reti. Successo consecutivo numero 11 in Serie A per gli azzurri, sempre più padroni di questa prima metà del campionato.

La squadra di Sottil parte bene e costruisce una grande chance con Deulofeu, ma perde per infortunio proprio lo spagnolo ed incassa l’uno-due micidiale degli azzurri: prima Osimhen, poi la prodezza di Zielinski ad apporre l’ennesimo timbro sul momento d’oro dei partenopei.

Elmas cala il tris nel secondo tempo dopo un paio di tentativi di reazione ospiti con Lovric e Success, sembra spegnere le velleità dell’Udinese, invece i bianconeri riaprono clamorosamente il match coi goal di Nestorovski e Samardzic.

Finale ricco di tensione, ma il Napoli riesce a portare a casa i 3 punti e certifica la propria leadership. Per l’Udinese, le gare di fila senza vittorie diventano 7.

NAPOLI-UDINESE, I GOAL

15′: 1-0 NAPOLI, OSIMHEN | Cross dalla sinistra di Elmas ed incornata vincente del nigeriano, che batte Silvestri sul primo palo.

31′: 2-0 NAPOLI, ZIELINSKI | Osimhen fa salire il Napoli e col tacco innesca Lozano, che lancia in area il polacco: controllo e destro a giro di pregevolissima fattura che non lascia scampo a Silvestri.

58′: 3-0 NAPOLI, ELMAS | Anguissa lancia a rete il macedone, che rientra sul destro evitando un avversario e trafigge Silvestri nuovamente sul primo palo.

79′: 3-1 UDINESE, NESTOROVSKI | Il macedone, entrato dalla panchina, raccoglie un pallone dentro l’area e gira con potenza e precisione il pallone infilandolo alla sinistra di Meret.

82′: 3-2 UDINESE, SAMARDZIC | Disattenzione difensiva del Napoli che innesca la corsa del tedesco, bravo col sinistro a superare Meret.

NAPOLI-UDINESE, LA MOVIOLA

Gara carica di agonismo al ‘Maradona’, ma priva di episodi eclatanti: nel primo tempo, da segnalare due interventi in cui Osimhen finisce a terra non giudicati fallosi da Ayroldi.

NAPOLI-UDINESE, IL TABELLINO E LE PAGELLE

MARCATORI: 15′ Osimhen (N), 31′ Zielinski (N), 58′ Elmas (N), 79′ Nestorovski (U), 82′ Samardzic (U)

NAPOLI (4-3-3): Meret 6,5; Di Lorenzo 7, Kim 5,5, Juan Jesus 6 (60′ Ostigard 6), Olivera 6 (46′ Mario Rui 6); Anguissa 6,5, Lobotka 6,5, Zielinski 7 (66′ Ndombele 6); Lozano 6,5 (60′ Politano 6,5), Osimhen 7,5, Elmas 7. All. Spalletti.

UDINESE (3-5-2): Silvestri 6; Perez 5,5, Bijol 5, Ebosse 5; Ehizibue 5,5, Lovric 5,5, Walace 6 (71′ Jajalo 6), Arslan 5,5 (56′ Samardzic 6,5), Pereyra 5; Beto 6 (71′ Nestorovski 6,5), Deulofeu 6,5 (25′ Success 6,5). All. Sottil.

Arbitro: Ayroldi

Ammoniti: Juan Jesus (N), Walace (U), Pereyra (U), Mario Rui (N), Ebosse (U)

Espulsi: nessuno