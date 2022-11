Udinese, Marino: “Non siamo venuti a Napoli per fare le foto al Maradona”

Pierpaolo Marino ha rilasciato alcune dichiarazioni prima di Udinese-Napoli, derby del cuore per l’ex dg azzurro.

Napoli-Udinese è una partita speciale per Pierpaolo Marino, legato a doppio filo alle due società. L’ex dg azzurro ai microfoni di DAZN ha spiegato:

Il talentuoso Pafundi in Nazionale? E’ veramente un motivo di orgoglio, un premio grandissimo per la Società ed il giocatore stesso, siamo molto soddisfatti di questa sua chiamata“.

Pafundi è tifosissimo del Napoli, il papà cosi come il nonno sono napoletani veraci. Pafundi è considerato l’astro nascente del calcio italiano.

Su Napoli-Udinese, Marino, ha spigato: “Non siamo venuti qui per fare una foto ricordo del Maradona. Vogliamo fare la nostra partita, come sempre. A Napoli ho trovato un ambiente convinto ed entusiasta che merita la posizione in classifica che occupa.

Questa società ha una continuità di presenze anche in Champions League che testimonia la bontà del lavoro svolto negli ultimi anni. E’ motivo di orgoglio personale aver rifondato la Società, riportandola in Europa partendo dalla serie C”. Ha concluso Marino.