Classifica senza errori arbitrali, quattordicesima giornata: L’idiozia del pallone inatteso

Classifica senza errori arbitrali, quattordicesima giornata di Serie A 2022/2023. Furia Verona per il mani di Danilo.

Era da considerarsi positiva la giornata arbitrale, nonostante la direzione di Colombo a Milano ma d’impeto sono giunti Di Bello e Guida ed è furia Verona sui social, come fa notare anche il Corriere dello Sport. Non ne parlano i media ma sui social l’indignazione è quasi totale.

Stavolta ci tocca dare ragione a Tancredi Palmeri: “2 metri tra pallone e tocco! Non diciamo idiozie parlando di pallone inatteso. E comunque mai puoi aumentare volume corporeo in modo non congruo rispetto al movimento. Chi cade allarga le braccia IN BASSO!”.

Ma nel campionato degli arbitraggi personalizzati, dopo la mancata espulsione di De Ketelaere in Cremonese – Milan ai rigori negati al Verona, passando per la direzione di Colombo in Inter – Bologna, ci tocca dare ragione anche a Paolo Del Genio: “Il protocollo non è chiaro. Braccio largo ma tocco ravvicinato sento dire, ma succede sempre ai soliti. Il Napoli deve vincerle tutte, sa bene che se non mette 10-15 punti di vantaggio non glielo fanno vincere. Se il Napoli entra punto a punto nella lotta in Italia…”.

CLASSIFICA SENZA ERRORI ARBITRALI 2022 – 2023 QUATTORDICESIMA GIORNATA

CLASSIFICA REALE CLASSIFICA SENZA ERRORI Squadra Punti Squadra Punti Differenza Napoli 38 Napoli 38 Lazio 30 Lazio 30 Milan 30 Udinese 27 +3 Juventus 28 Milan 26 -4 Atalanta 27 Roma 25 -1 Inter 27 Juventus 24 -4 Roma 26 Atalanta 23 -4 Udinese 24 Inter 23 -4 Torino 20 Fiorentina 21 +2 Fiorentina 19 Sassuolo 18 +2 Salernitana 17 Torino 18 -2 Bologna 16 Salernitana 17 Sassuolo 16 Lecce 15 +3 Empoli 14 Bologna 14 -2 Monza 13 Empoli 14 Lecce 12 Monza 12 -1 Spezia 10 Spezia 10 Cremonese 7 Sampdoria 8 +2 Sampdoria 6 Cremonese 7 Verona 5 Verona 6 +1

