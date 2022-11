Palmeri fa infuriare i tifosi del Napoli: “Come puoi scrivere una cosa del genere?”

Tancredi Palmeri, su Twitter, ha commentato l’episodio del rigore durante la partita tra il Napoli e l’Empoli.

Tancredi Palmeri fa infuriare i tifosi del Napoli. il giornalista di SportItalia su Twitter ha pubblicato un messaggio che i tifosi azzurri hanno interpretato come provocatorio.

Palemeri, meridionale di nascita ma milanese d’adozione ha puntato il dito sul rigore concesso al Napoli per un fallo in area su Victor Osimhen e poi trasformato da Lozano. Gli azzurri hanno poi raddoppiato grazie al bellissimo gol di Zielinski applaudito anche dal tecnico dell’Empoli Zanetti.

IL TWEET DI PALMERI FA INFURIARE I TIFOSI DEL NAPOLI

Tancredi Palmeri su Twitter scrive: “Come cambia la geografia del campionato si vede dal rigore per il Napoli trovato da Pairetto“.

Moltissime le risposte da parte dei tifosi e di altri giornalisti al bruttissimo post di Palmeri:

“Da collega, il tuo tweet è vergognoso. E presuppone la malafede della classe arbitrale e l’irregolarità di tutti i campionati ai quali abbiamo assistito in passato. Pessimo esempio”.

“Se per geografia intende il potere d’ottenere favori arbitrali, e dice che cambia, allora vuol dire che PRIMA erano altri club ad avere questo potere. Ma pure vuol dire, seguendo tale ragionamento, che il campionato non sarebbe regolare da anni. Mi piacerebbe sapere da quando”.

“Ennesima dimostrazione della sua scarsa obiettività, basta guardare come si gira la caviglia destra di Osimhen dopo il colpo subito da Parisi. C’è ancora una denuncia per aggressione a depositare per Di Marco in quel di Firenze”.

“Non c’è ex arbitro , opinionista , ex calciatore , che in tv sostenga quello che hai scritto , adesso ci spieghi in base a quale esperienza calcistica sostieni questa indecenza?”.

“E poi viene a fare le comparsate nelle radio napoletane…facendo sfoggio di simpatia per il Napoli… dille lì queste cose se hai le palle”.

“E capiscilo: in fondo si auspicava l’episodio giusto per le due milanesi o per la Juventus”.

““Cancella il tweet. Come si può scrivere una roba del genere?”.

“Quindi sta confermando che prima gli arbitri erano soliti favorire quelle del Nord ed avete vinto in questo modo?”.

Come cambia la geografia del campionato si vede dal rigore per il Napoli trovato da Pairetto #NapoliEmpoli — Tancredi Palmeri (@tancredipalmeri) November 8, 2022

IL NORD TEME IL NAPOLI

Il post di Palmeri è evocativo di quanto i poteri forti temono il Napoli, la possibilità che la squadra di Spalletti possa andare avanti in Champions e arrivare alla vittoria dello scudetto non li fa dormire la notte.

Nell’immaginario collettivo, Gazzetta docet, solo l’asse Torino-Milano può e deve ambire al titolo italiano, mentre il Napoli deve restare relegato in quel filone di romanticismo legato all’epopea di Maradona.