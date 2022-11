Gazzetta boccia Pairetto: “Osimhen sembra travolto”, foto e video smentiscono la rosea

Gazzetta dello Sport boccia l’arbitro Pairetto per il rigore concesso ad Osimhen del Napoli per fallo di Marin dell’Empoli.

Nella sua moviola Gazzetta scrive: “Minuto 68, perché è lì che bisogna andare. Marin (Empoli) si allunga la palla in piena area e Osimhen gli prende tempo e spazio. Fin qui ci siamo. Il seguito, poi, vede sì un contatto fra la gamba destra dell’empolese e la sinistra (ad altezza tendine) dell’attaccante nigeriano ma l’impatto è leggero, minimo, non abbastanza per decretare un calcio di rigore che – anche secondo le direttive Can recenti – deve avere ben altri crismi e ben altra intensità. E Osimhen va giù come se fosse stato travolto. Il check di Fabbri conferma ma sa molto di rigorino. Il resto: corrette le due ammonizioni a Luperto (trattenuta di maglia a Osimhen e fallo successivo evidente), ma lascia correre alcuni falli a palla già scaricata. Il 2-0 del Napoli è regolare: Lozano, prima di fornire l’assist, parte in gioco“.

Rigore Osimhen: il voto di Gazzetta a Pairetto

L’episodio da rigore è stato esaminato anche dall’ex arbitro Marelli che ha parlato di contatto netto e rigore non inventato, anche se ha lasciato qualche dubbio sulla concessione del penalty. Dopo questo episodio tifosi di tutta Italia si sono scagliati contro il Napoli, eppure video e foto evidenziano il contato Marin-Osimhen, con il giocatore dell’Empoli che è quantomeno ingenuo a reagire dopo che il nigeriano gli aveva scippato il pallone d’astuzia.

Nonostante tutto Gazzetta boccia l’arbitro Pairetto per il rigore concesso ad Osimhen in Napoli-Empoli e gli da voto 4 in pagella: “A volte lascia anche correre situazioni al limite che avrebbero meritato sanzioni. Poi, il fattaccio del “rigorino” light: che Fabbri (Var) non sana“. Eppure a guarda i video e le foto che sono presenti in questa pagina, il penalty sembra essere più che giusto.