La moviola di Marelli : “Rigore Napoli, c’è negligenza di Marin. Non è inventato”

Luca Marelli commenta l’episodio da moviola di Napoli-Empoli: c’è il contatto da rigore tra Marin e Osimhen in area.

La sfida dello stadio Diego Armando Maradona è stata sbloccata da un rigore calciato da Lozano. Gran parte del merito va ad Osimhen, il nigeriano sta crescendo sempre di più da questo punto di vista e con la sua velocità riesce a fare così impensabili. Il nigeriano è stato velocissimo a pensare ed agire, anticipando Marin che lo ha colpito nettamente, facendogli perdere l’equilibrio.

Juventini e milanisti si sono scagliati contro il Napoli, il tecnico dell’Empoli Paolo Zanetti ha parlato di rigorino per il Napoli, ma in realtà il contatto è evidente ed è stato giusto concedere il tiro dagli undici metri per la squadra di Spalletti.

Napoli-Empoli: rigore Marin-Osimhen, la moviola di Marelli

Ai microfoni di Dazn, il talent arbitrale Luca Marelli commenta l’episodio da moviola di Napoli-Empoli: “L’arbitro Pairetto è posizionato molto bene, è vicino all’azione e può giudicare molto bene, perché vede tutta la dinamica dell’azione. Dalle immagini si vede che Osimhen anticipa nettamente Marin, si impossessa del pallone e viene toccato dal difensore avversario sul tendine d’Achille“.

Marelli prosegue con la moviola di Napoli-Empoli spiegando il rigore concesso a Osimhen: “Questo è un classico episodio di negligenza da parte di chi sta difendendo. Magari non è un rigore enorme, ma non si può assolutamente dire che sia inventato, perché il contatto c’è. La posizione di Pairetto è importante e lui è posizionato molto bene. Perché è importante? Perché solo l’arbitro può giudicare l’entità del tocco. Insomma il rigore concesso agli azzurri non è inventato“.

Poi sull’espulsione del difensore Sebastiano Luperto dell’Empoli aggiunge: “Arriva in ritardo e viene giustamente punito con il doppio giallo dal direttore di gara“. Dunque nessuna svista nemmeno su questo episodio.