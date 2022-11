Gazzetta – Napoli decima vittoria col rigorino

Gazzetta dello Sport nella sua versione web commenta la vittoria del Napoli con l’Empoli, si sofferma sul rigore concesso ad Osimhen.

“È un Napoli da 10 e lode, ma stavolta fatica. E lo aiuta un rigorino…” questo il titolo di Gazzetta dello Sport alla fine della sfida con l’Empoli. Gli azzurri con Spalletti hanno centrato la decima vittoria di fila. Sicuramente un grandissimo traguardo che gli permette di mantenere il primo posto in classifica, senza temere il ritorno delle avversarie.

Poi Gazzetta sul rigore concesso al Napoli contro l’Empoli, ha scritto: “Osimhen si frappone e cade sulla spinta lieve dell’empolese. Pairetto indica il dischetto, ma la sua decisione lascia moltissimi dubbi. Dagli undici metri realizza Lozano, con Vicario che intuisce la conclusione e tocca il tiro. È sempre il messicano nel finale a confezionare un ottimo cross sul quale Zielinski al volo di piatto destro chiude la partita“.

Anche Palo Zanetti tecnico dell’Empoli ha parlato di rigorino. Così come lo hanno fatto i tifosi delle altre squadre di Serie A, indignati per il penalty concesso agli azzurri. Rigore che invece è netto, perché il contatto tra Marin e Osimhen avviene e l’arbitro è posizionato benissimo per capire l’entità del tocco e se c’è stata negligenza.