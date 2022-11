Zanetti: “Al Napoli è stato concesso un rigorino…”

Paolo Zanetti commenta Napoli-Empoli e si lamenta per il rigore concesso da Pairetto per il fallo di Parisi su Osimhen.

Il tecnico dei toscani a Dazn dice: “Oggi abbiamo veramente una grande partita, contro una delle squadre più forti d’Europa. Quindi non posso fare altro che fare i complimenti alla mia squadra.

Siamo riusciti a chiudere tutti gli spazi al centro e li costringevamo a giocare sempre sugli esterni, chiudendo bene anche sulle fasce“.

Napoli-Empoli: il commento di Paolo Zanetti

Il tecnico dell’Empoli ha poi aggiunto: “Abbiamo fatto tutto bene fino al momento del rigore non avevamo subito praticamente nulla. Poi è arrivato anche il rosso. Non voglio commentare questi episodi, ma posso dire che dal campo è sembrato un rigorino. Il contatto tra Parisi e Osimhen è veramente nulla, ma purtroppo queste decisioni arbitrali non si possono cambiare. Io però sono fiducioso per il futuro abbiamo 14 punti in classifica e se mettiamo questo cuore e questa grinta riusciremo a fare bene“.

Il rigore concesso ad Osimhen è stato concesso per negligenza da parte di Parisi, quindi non c’è assolutamente nulla da contestare. Ancora una volta chi gioca contro il Napoli cerca una scusa per giustificare la sconfitta. Oramai sono dieci le vittorie consecutive del Napoli di Spalletti, qualcosa dovrà pur significare.