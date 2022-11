Spalletti: dieci vittorie consecutive, nessuno come lui in Serie A

Luciano Spalletti è riuscito a vincere 10 partite consecutive in Serie A, record assoluto per il suo Napoli.

Contro l’Empoli il Napoli mette a segno la decima vittoria di fila, un record assoluto per il massimo campionato italiano. Ci è riuscito Luciano Spalletti, eletto miglior allenatore del mese di ottobre. Ci è riuscito in una partita difficilissima, in cui l’Empoli ha pensato solamente a difendersi, non è un caso che gli azzurri abbiano avuto il 75% di possesso palla. Un dato che fa capire quanto l’Empoli abbia rinunciato completamente a giocare, anche dopo il rigore segnato da Lozano.

Luciano Spalletti è il primo allenatore della storia a vincere 10 partite consecutive in Serie A con due squadre: con il Napoli in questa stagione, ma anche con la Roma nel 2005-2006. Anche in quel caso i giallorossi festeggiarono questo record nella sfida con l’Empoli.