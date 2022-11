Napoli inarrestabile: Decima vittoria di fila, Lozano e Zielinski stendono 2-0 l’Empoli

Napoli-Empoli 2-0, Lozano e Zielinki esorcizzano anche l’ultimo tabù di Spalletti e siglano la decima vittoria consecutiva.

Il Napoli batte l’Empoli 2-0. Gli azzurri non si fermano più, ma non è stato semplice. Solo nella ripresa, con un rigore dubbio, Spalletti la sblocca con Lozano. Poi i toscani restano anche in dieci per l’espulsione di Luperto e nel finale Zielinski trova il raddoppio. Decimo successo consecutivo in A per gli azzurri, che cancellano anche i due ko contro l’Empoli l’anno scorso.

NAPOLI-EMPOLI 2-0

Il Napoli non smette di vincere e lo fa anche in una serata a un certo punto parecchio complicata. Per più di un’ora infatti l’Empoli di Paolo Zanetti chiude gli spazi e taglia tutte le linee di passaggio al Napoli; la squadra di Spalletti si ritrova così col pallone tra i piedi e senza troppa velocità per innescare le solite combinazioni. Serve dunque l’episodio per sbloccare la gara. E l’episodio arriva al 67’: da un cross di Lozano, Marin si addormenta dopo lo stop e Osimhen gli ruba il tempo; Pairetto vede il rigore.

Dal dischetto Lozano calcia malino ma buca comunque Vicario. E da lì, il Napoli, va a nozze. Gli ospiti restano anche in 10 per l’espulsione di Luperto e Zielinski nel finale fissa il 2-0. Morale della favola il Napoli vince un’altra partita ‘da grande’, infilando il 10° successo consecutivo in campionato. Per Spalletti un record: unico allenatore nella storia della Serie A a infilare questa striscia con due club diversi (l’aveva già fatto a Roma).

Curiosità statistica che certamente interesserà poco all’allenatore toscano: il suo Napoli infatti resta in vetta alla Serie A e scappa addirittura a momentaneo +9 sul Milan. Questi, casomai, i veri numeri che faranno piacere al tecnico del Napoli.

NAPOLI-EMPOLI, I GOAL

69′: 1-0 NAPOLI, RIG. LOZANO | Il Chucky si presenta dagli undici metri e trasforma alla destra di Vicario il rigore concesso per fallo di Marin su Osimhen, col portiere toscano che intercetta la traiettoria del messicano senza però riuscire ad evitare il goal.

Il Chucky si presenta dagli undici metri e trasforma alla destra di Vicario il rigore concesso per fallo di Marin su Osimhen, col portiere toscano che intercetta la traiettoria del messicano senza però riuscire ad evitare il goal. 88′: 2-0 NAPOLI, ZIELINSKI | Gran destro di prima intenzione del polacco, che in corsa fulmina Vicario inserendosi e sfruttando al meglio un cross di Lozano.

NAPOLI-EMPOLI, LA MOVIOLA

Al 68′ Osimhen ruba un pallone a Marin pronto al disimpegno mettendosi col corpo davanti all’empolese: il nigeriano cade in area, Pairetto decreta il penalty. Al 74′ fallo di Luperto su Lozano: il difensore in prestito proprio dal Napoli, già ammonito, riceve il secondo giallo e viene espulso.

NAPOLI-EMPOLI 2-0, IL TABELLINO E LE PAGELLE

NAPOLI-EMPOLI 2-0

MARCATORI: 69′ rig. Lozano, 88′ Zielinski

NAPOLI (4-3-3): Meret 6,5; Di Lorenzo 6,5, Ostigard 6, Kim 6,5, Mario Rui 6; Anguissa 6, Lobotka 6,5 (90′ Demme sv), Ndombele 6,5 (64′ Zielinski 7); Politano 6 (65′ Lozano 7), Osimhen 6,5 (90′ Simeone sv), Raspadori 5,5 (64′ Elmas 6). All. Spalletti.

EMPOLI (4-3-2-1): Vicario 6; Stojanovic 6, Ismajli 6,5, Luperto 6, Parisi 6,5; Haas 6 (59′ Akpa Akpro 5,5), Marin 5 (85′ Ekong sv), Bandinelli 6 (73′ Grassi 5,5); Baldanzi 6 (73′ Henderson 5,5), Bajrami 6; Satriano 5,5 (59′ Lammers 5,5). All. Zanetti.

Arbitro: Pairetto

Ammoniti: Bandinelli (E), Satriano (E), Ostigard (N), Parisi (E), Henderson (E)

Espulsi: 74′ Luperto (N) per doppia ammonizione