Spalletti, l’ex preparatore atletico: “Napoli ad Antalya? Vi racconto il motivo”

Alberto Bartali, ex preparatore atletico di Luciano Spalletti, svela il motivo per cui il Napoli va ad Antalya

Alberto Bartali, ex preparatore atletico di Luciano Spalletti, interviene ai microfoni di Radio Crc, nel corso della trasmissione “Si Gonfia la Rete” di Raffaele Auriemma, per parlare delle varie vicende riguardanti il Napoli.

In primis si sofferma sulla scelta di andare ad Antalya: “Spalletti conosce bene le strategie che si adottano quando c’è di mezzo una sosta durante un campionato per l’esperienza fatta in Russia e per tutta quella fatta in carriera. Spalletti avrà modo di dare un periodo di rigenerazione ai calciatori e sono certo che torneranno più forti di prima quando riprenderà il campionato”.

Ecco alcuni benefici della città turca: “Il Napoli andrà ad Antalya e credo sia la scelta giusta prima di tutto perché il clima è buono, i campi sono adatti e poi tante squadre sono lì per cui ci sarà anche modo di giocare. Andare ad Antalya significa fare solo 2 ore di viaggio per cui non è neanche un luogo così lontano e ricordo che con Spalletti quando era allo Zenit andammo un paio di volte ad Antalya. In estate lì si vive di turismo, in inverno invece di sport per cui vanno tutti lì. Credo che Spalletti farà almeno una partita settimanale per tenere alto il ritmo”.

Bartali ritiene che Spalletti sia l’allenatore più bravo

Sulla personalità di Spalletti, Bartali confida: “Il Napoli ha dimostrato superiorità in questa prima parte di stagione per qualità tecniche, di organizzazione, davvero sotto ogni aspetto ha dominato. In 40 anni che faccio questa attività, dico che Spalletti è l’allenatore più bravo, sensibile ed empatico che abbia conosciuto. Raramente ho visto fare ad allenatori cose in allenamento poi riproposte in panchina: a livello europeo Spalletti è un allenatore di valore assoluto e credo proprio che in questo inizio di campionato, difficilissimo, abbia indovinato tutto. I giocatori che ha il Napoli sono molto forti, ma farli giocare così bene non è affatto semplice”.

Napoli-Empoli? “Spalletti è comunicativo anche dal punto di vista visivo. Ha fatto tesoro della sua esperienza passata e contro l’Empoli che tra l’altro ha allenato e ci ha pure giocato, sono certo che non sbaglierà. Il Napoli affronterà l’Empoli come fa nelle partite di Champions”.

Ternana a 21 punti? “La serie B è un campionato difficilissimo, ci sono squadre blasonate, ma siamo lì con la nostra spensieratezza, con le nostre qualità e ce la giocheremo fino alla fine”.