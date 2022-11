Live -Napoli-Empoli: Formazioni ufficiali, dentro Ostigard, Ndombele e Raspadori. Spalletti vuole vendicare il 24 aprile

Live Napoli-Empoli, azzurri, a caccia della decima vittoria consecutiva in campionato, vogliono vendicare il 24 Aprile.

LIVE- Il Napoli capolista ospita l’Empoli di Paolo Zanetti, Spalletti ci prova con una parola d’ordine: dimenticare quel maledetto pomeriggio del 24 aprile. Alla larga dai paragoni, dalle rievocazioni, dalle nostalgie, dalla voglia di vendetta. Questa partita è tutta un’altra storia. E non solo perché quel giorno il sogno scudetto naufragò per colpa di una rimonta-choc mentre oggi siamo soltanto alla 14esima giornata. La verità è che Napoli ed Empoli, stasera di fronte al Maradona (in campo alle 18,30), sono due squadre profondamente diverse da sette mesi fa. Molto diverse. E che gli azzurri sono lanciatissimi dopo un avvio record e la possibilità di arrivare a dieci vittorie consecutive, proprio come il Napoli dei record di Sarri

