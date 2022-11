Juve: dieci punti meno del Napoli, la risposta di Allegri fa esultare i tifosi bianconeri

Massimiliano Allegri deve recuperare dieci punti di svantaggio al Napoli primo in classifica, operazione non impossibile secondo il tecnico.

I bianconeri dopo un inizio di stagione complicato stanno cominciano a macinare vittorie, sono quattro quelle consecutive. L’ultima molto pesante fatta registrare durante la 13sima giornata di Serie A, con la Juve che allo Stadium ha battuto l’Inter. Allegri ha sempre creduto nella rimonta, anche nei momenti più difficili della squadra, mettendo in evidenza che i tanti infortuni, come quelli di Chiesa e Pogba hanno rallentato la marcia della formazione piemontese. Ora ad esempio Chiesa è rientrato e dopo la sosta ci sarà anche il rientro di Pogba a dare maggiore sostanza e tecnica al centrocampo bianconero, il reparto che fino ad ora ha sofferto più di tutti.

Napoli-Juve: per Allegri sfida scudetto

In una intervista a Dazn, Allegri ha parlato anche della distanza dalla vetta: ci sono dieci punti di svantaggio da recuperare, ma secondo il tecnico bianconero nulla è impossibile. I tifosi si affidano ai precedenti e sperano che da qui alla fine la squadra continui a macinare vittorie senza fermarsi, nemmeno per un pareggio. Ovviamente contestualmente devono sperare anche in un crollo verticale della formazione di Spalletti.

Allegri sul confronto tra Napoli e Juve per lo scudetto ha detto: “Il Napoli sta facendo cose straordinarie però dopo la sosta non so cosa succede…“. Secondo l’allenatore toscano la sosta potrebbe essere un ottimo momento per recuperare gli infortunati, ma anche per sperare in un calo del Napoli. Allegri spera che il Mondiale rimescoli le carte in tavola e vada portare delle sostanziali modifiche alla vetta della Serie A, che fino ad ora è stata quasi sempre occupata dalla squadra partenopea. Anche il popolo bianconero spera in questa rimonta che avrebbe sicuramente dell’incredibile, ma in casa Juve ci credono ciecamente.