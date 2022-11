Kvaratskhelia finisce su Lercio: ecco il post – FOTO

Kvicha Kvaratskhelia finisce su Lercio, sito e pagina social satirica tra le più apprezzate per la sua ironia.

Il talento georgiano è stato preso dal Napoli con Cristiano Giuntoli che lo ha scovato quando giocava in Russia e lo ha portato in azzurro per soli 10 milioni di euro. Il direttore sportivo e la società di Aurelio De Laurentiis hanno creduto fortemente nel giocatore, seguendolo anche quando è dovuto tornare in patria, alla Dinamo Batumi, a causa dello scoppio del conflitto in Ucraina.

Kvaratskhelia in pochissimo tempo è diventato una star in Serie A, non accusando minimamente problemi di ambientamento.

Lercio: il post dedicato a Kvaratskhelia

Da quando è arrivato in azzurro non si contano gli esperto e pseudo tali che hanno sottolineato a più riprese di seguire Kvaratskhelia. Ora sembra che tutti conoscessero il talento del giocatore, ne avessero compreso a pieno le potenzialità, eppure nessuno ha affondato il colpo. Addirittura si parlava di Kvaratskhelia alla Juve, ma alla fine l’unico che ci ha creduto veramente e lo ha ingaggiato per una cifra, che ora sembra molto bassa, è stato il Napoli.

Proprio su questi fattori gioca il post di Lercio su Kvaratskhelia in cui c’è scritto: “Serie A. Scoperto osservatore che non conosceva già Kvaratskhelia 5 anni fa“. Un modo satirico per prendere in giro tutti coloro che, solo ora, dicono di conoscere il georgiano da tempo. Anche se nessuno aveva mai fatto il suo nome pubblicamente. Anzi quando il Napoli decise di prendere il calciatore erano tutti estremamente scettici. C’era chi sottolineava che fare gol in Russia e Georgia era facile. Chi invece era convinto che non potesse ripetere quelle prodezze in Serie A e Champions League.

Invece in pochi mesi Kvaratskhelia ha fatto ricredere tutti conquistando l’Italia e l’Europa e non solo, visto che le sue gesta sono raccontate anche negli Stati Uniti.