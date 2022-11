De Maggio: “Napoli in ritiro ad Antalya: ecco quando parte. Su Baldanzi e Vicario…

Valter De Maggio svela la data di partenza del Napoli per il ritiro in Turchia ad Antalya

Valter De Maggio, direttore di Radio Kiss Kiss Napoli, si lascia andare ad importanti rivelazioni. Nel corso della trasmissione giornaliera di Radio Goal, il giornalista annuncia: “Da quello che so questa sera nell’Empoli ci saranno due osservati speciali per Cristiano Giuntoli. La squadra toscana è ricca di grandi talenti, anche in passato gli azzurri hanno preso diversi giocatori dagli azzurri di Corsi, gli ultimi su cui si è focalizzato il direttore sportivo, sono Baldanzi e il portierone Vicario“.

De Maggio ha poi proseguito: “Il Napoli li sta osservando da diverso tempo, quale occasione migliore, questa sera al Maradona per vederli all’opera dal vivo. Staremo a vedere come si muoverà il club, di sicuro sono attenzionati dallo scouting partenopeo”.

Il giornalista si sofferma sul programma del Napoli in vista della sosta per il Mondiale in Qatar: “In questi giorni la società ufficializzerà il ritiro in Turchia ad Antalya. Dalle notizie che mi arrivano, la data della possibile partenza degli azzurri dovrebbe essere il prossimo 27 novembre”. Conclude De Maggio sull’imminente partenza dei partenopei durante il Mondiale.