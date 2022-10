Napoli in tournée in Turchia: le tappe durante il Mondiale

Il Napoli in tournée in Turchia ad Antalya durante la pausa per il Mondiale in Qatar, che fermerà i campionati a novembre.

Aurelio De Laurentiis ha deciso che il suo Napoli non resterà fermo. Il presidente della SSCN si stava organizzando per giocare un Mundialito, anche perché l’Italia non parteciperà alla competizione iridata. La società non vuole lasciare nulla al caso e tenere i giocatori impegnati ed in forma per tutta la durante del Mondiale di Qatar 2022. Una competizione atipica perché andrà a fermare tutti i campionati nazionali e questo rischia di creare problemi nella preparazione fisica degli atleti.

Dove si gioca la tournée in Turchia del Napoli durante il Mondiale

Basti pensare che ad esempio i giocatori italiani non parteciperanno alla competizione, visto che l’Italia di Mancini non si è qualificata. Quindi calciatori come Raspadori, Meret, Di Lorenzo, Politano e Zerbin, nel giro della Nazionale, non saranno impegnati in partite ufficiali. Questo diventa un problema da risolvere, così il Napoli andrà in tournée in Turchia durante il Mondiale in Qatar e secondo quanto fa sapere Corriere dello Sport la sede sarà Antalya. Ma ci saranno anche altre amichevoli allo stadio Diego Armando Maradona. Spalletti ha avallato la scelta e vuole tenere tutti impegnati, anche in gare amichevoli.

Sarà fondamentale tenere tutti in forma, anche perché poi si riprenderanno a giocare sia le competizioni europee per club, che il campionato. Il Napoli attualmente è primo nel girone di Champions League e gli basterà un pareggio con l’Ajax allo stadio Maradona per accedere agli Ottavi di finale. Gli azzurri sono primi anche in Serie A e si stanno giocando l’altissima classifica con Atalanta, Milan, Inter, Udinese, Roma e Lazio. Un motivo in più per tenere alta l’attenzione e la forma fisica, in vista della ripartenza delle competizione per club.