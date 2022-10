Rinnovo Zerbin: ufficiale arriva la firma

Il Napoli ufficializza il rinnovo di Alessio Zerbin. La società azzurra ha prolungato il contratto fino al 2027.

Dopo quello di Alex Meret arriva anche il rinnovo di Zerbin. L’esterno del Napoli ha prolungato il suo contatto con la società azzurra fino al 2027. Un segnale importante quello dato dal Napoli che crede molto nel giocatore ex Frosinone. A 23 anni Zerbin viene da un’ottima stagione con il Frosinone ed ora si sta guadagnando minuti nel Napoli di Spalletti. Il tecnico lo ha fatto esordire a che in Champions League contro il Liverpool, a conferma che il tecnico crede molto nel giocatore ed in generale nei giovani. Non è un caso che con l’Ajax abbia dato spazio anche a Gaetano.

Rinnovo Zerbin: il comunicato ufficiale della SSCN

“La SSC Napoli ha prolungato il contratto per le prestazioni sportive del calciatore Alessio Zerbin fino al 30 giugno 2027” ha fatto sapere il Napoli con un comunicato ufficiale. Il contratto di Zerbin è più lungo rispetto a quello di Meret, portiere che ha conquistato i galloni di titolare ma che ha firmato ‘solo’ per due anni con opzione per il terzo. Il Napoli invece ha voluto puntare su Zerbin per altri cinque anni, confermando la fiducia al giocatore e puntando alla sua crescita.