Maimone: “Il Napoli vince, questo dà fastidio al Nord”

Biagio Maimone giornalista meridionalista dice: “Le vittorie del Napoli danno fastidio al Nord Italia, ma non importa“.

Dopo la netta vittoria del Napoli sull’Ajax con il risultato di 6-1 i media hanno preferito esaltare la vittoria dell’Inter già nel post partita. Ma anche il giorno dopo Sportmediaset su Italia 1, quindi testata sportiva, ha preferito aprire il notiziario con ben 3 servizi dedicati alla vittoria dell’Inter col Barcellona, solo dopo si è concentrata sul Napoli. Eppure la squadra di Spalletti ha vinto in maniera netta su un campo complicatissimo come la Crujff Arena. Un dominio che se lo avesse fatto qualche altra squadra sarebbe stata raccontato come l’impresa dell’anno.

Il Napoli vince con l’Ajax, il fastidio del Nord

“Napoli vince ovunque, anche in Europa, e lo fa realizzando un gioco avvincente. Il successo del Napoli non è da interpretare solo attraverso un’analisi calcistica, ma anche sociale e politica. Il Sud è pari al Nord o, forse, è superiore. Se a qualcuno dà fastidio, non importa, l’importante è che Napoli sia trainante per tutto il Sud Italia, come lo deve essere la Basilicata e altre regioni del Sud, le quali dimostreranno di essere il futuro del nostro Paese. Il processo di riscatto si è già avviato perché il Sud ha preso coscienza dei propri mezzi e delle proprie risorse e, soprattutto, non è più schiavo di una sottomissione politica ed economica, nonché razzistica da parte del Nord Italia” ha detto Maimone.

Poi il giornalista ha aggiunto: “Chiaramente questa rivoluzione non piace a chi, da più di un secolo, ritiene “terroni” e sottosviluppati i cittadini del Sud Italia. Bene! Forza Napoli e forza Sud Italia! Il processo di democratizzazione, ossia di parità territoriale, politica, sociale ed economica del nostro Paese è in atto. È un processo ormai irrefrenabile, tale che nessun giornale o giornalista, radicato nel suo orticello nordista, può arrestare“.