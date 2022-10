Il Napoli asfalta l’Ajax ma i media festeggiano l’Inter

Il Napoli batte l’Ajax per 6-1 in Olanda, ma le prime pagine dei salotti tv sono tutte per l’Inter che ha superato di mistura il Barcellona.

Alla Cruijff Arena gli azzurri vivono una delle notti più fulgide della propria storia: sei gol segnati, una mezza dozzina sfiorati, dominio assoluto e qualificazione agli ottavi di Champions League in cassaforte.

Per certi versi quella che abbiamo visto non è stata una partita, ma un massacro in pubblica piazza. Più rapidità, più concretezza, più equilibrio.

I ragazzi di Spalletti hanno fatto quello che hanno voluto, facendo sembrare i loro dirimpettai olandesi dei semplici dilettanti. È anche superfluo soffermarsi sui singoli (lo faranno le pagelle): dalla difesa all’attacco la squadra partenopea è stata superiore. Grazie a questo risultato (la settima vittoria consecutiva tra campionato e coppa), continua il percorso netto nel girone: 9 punti in tre partite. Il Liverpool insegue a 6, l’Ajax rimane fermo a tre. La qualificazione agli ottavi, adesso, è lontana solo un passettino…

I Media nazionali, giornali e tv sembrano aver spazio solo per la striminzita vittoria dell’Inter, la squadra di Inzaghi, diventa Eroica per qualcuno, la Gazzetta dedica tutta la prima pagina ai nerazzurri. Una vittoria di fortuna per i media nazionali vale più di chi è andato in Olanda e ha insegnato calcio.

Luciano Spalletti vive una delle notti più belle della propria storia, portando a casa la vittoria più larga di sempre: un 6-1 che migliora in extremis anche il 5-1 in casa del Valencia del 1992, quello dello storico pokerissimo di Daniel Fonseca. Gli azzurri restano a punteggio pieno nel girone di Champions League con 9 punti e con il miglior attacco (13 reti segnate). Liverpool secondo a 6 dopo il 2-0 ai Rangers, l’Ajax a 3 e gli scozzesi a zero sembrano già tagliati fuori.

Per l’Italia del calcio però conta la vittoria dell’Inter, cosi come celebrarono il ritorno ai tre punti della Juve contro un Bologna imbarazzante. Aveva ragione Diego,” A Napoli bisogna vincere contro tutto e tutti” Gli attacchi sono iniziati, ma sapremo difenderci.