È cominciato l’attacco al Napoli: Arriva l’ultima rivelazione

Il Napoli a suon di vittorie è in vetta in Italia e in Europa, ma a qualcuno da fastidio, l’attacco è già cominciato.

Il Napoli di Spalletti vince, piace e diverte. Gli azzurri detengono il primato in serie A e in Champions league segno anche dell’ottimo lavoro svolto da De Laurentiis e Giuntoli. Non era facile riaccendere una piazza che ha vissuto l’addio simultaneo di tanti giocatori simbolo, ma i nuovi si sono subito imposti per qualità e tecnica sopraffina.

Pensiamo a Kvara , velocissimo driblomane e teoricamente immarcabile. È un giocatore che sembra di aver già visto, in Meroni, in George Best, in altri epigoni. Resti sempre stupito, ma conosci il genere.

Kvara ha qualcosa di eccezionale dentro che ancora non è stato scoperto. Lo troverà abituandosi al calcio italiano.

Il Napoli è anche quello di Kim e Anguissa o del fantastico Lobotka. Il Napoli in è riuscito a vincere solo con Maradona. Con De Laurentiis ci è andato vicino spesso, una volta con Sarri abbiamo totalizzato ben 91 punti, ci vincevi due scudetti.

La serie A non a caso è stata sempre vinta dalle squadre del nord e condizionata dai grandi media. Maradona lo diceva che vincere a Napoli significava vincere contro i poteri forti.

Il Milan ha vinto con l’Empoli in maniera “rocambolesca” a parti invertite si sarebbe scatenato il finimondo. Grave l’errore di Aureliano nel convalidare la prima rete milanista (Rebic) nata da una rimessa laterale battuta 10 metri più in là dal punto di uscita del pallone. Si era nella metà campo milanista ma Tonali ha rimesso il pallone in gioco dalla metà campo avversaria servendo Leao che si era posizionato ben oltre i difendenti empolesi per dare poi l’assist al compagno Rebic. Aureliano nel convalidare la rete irregolare di Rebic ha ammonito anche il tecnico toscano Zanetti per proteste, come da prassi.

La vittoria della Juve contro il Bologna orfano si Sinisa, è rimbalzata sulle cronache come un evento di portata mondiale, in un solo attimo si sono spente tutte le critiche verso Allegri e Agnelli, e chi se ne frega se hanno un debito di oltre 250 milioni, sono quisquilie direbbe Totò.

ARRIVA L’ULTIMA RIVELAZIONE

Ma se questo non bastasse arriva l’ultima rivelazione: i media nazionali stanno vendendo in totale autonomia: Kim, Anguissa e Giuntoili.

“Partiti i primi contatti tra la Juventus e Cristiano Giuntoli, attuale direttore sportivo del Napoli sotto contratto fino al 2024. Andrebbe a ricoprire il ruolo di fare da tramite tra proprietà ed il ds Cherubini”.

Immediatamente la macchina si è messa in moto, colpendo il Napoli direttamente al cuore, mettendo in vetrina l’uomo che ha ricostruito il Napoli in una sola sessione di mercato.

Più il Napoli vincerà più gli attacchi si faranno feroci, la piazza deve essere pronta a respingerli al mittente solo così potremo combattere uno strapotere che ad oggi il Napoli non ha.

Vorrei concludere con una riflessione su quanto accaduto durante Atalanta-Fiorentina, Il Terrone gridato all’indirizzo di Commisso è ben poca cosa rispetto a quanto subiscono i napoletani negli stadi italiani ogni domenica, ma qui siamo di un altro livello, e abbiamo trasformato il coro “Vesuvio Erutta” in un inno di vittoria, che bello cantarlo in faccia a chi ci odia. Da Napoli è tutto, ci leggiamo alla prossima.