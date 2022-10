Repubblica – Giuntoli nel futuro della Juve, lo scopritore di Anguissa e Kvaratskhelia ha il contratto in scadenza

La Juve pensa a Cristiano Giuntoli per il futuro, il direttore sportivo del Napoli ha il contratto in scadenza nel 2024. A scriverlo è Repubblica che titola: “La Juventus guarda al futuro, dietro la scrivania c’è Giuntoli”. Il dirigente dei partenopei è stato uno degli artefici della rivoluzione del Napoli di questa estate, ha cambiato tanti giocatori, lasciando partire nomi illustri come Koulibaly, Mertens, Ospina e Insigne senza battere ciglio. Ma Giuntoli è anche l’artefice di acquisti di altissimo livello come Lobotka, Anguissa e Kvaratskhelia. Proprio la grandi prestazioni del georgiano hanno dimostrato come si può vare calcio senza per forza spendere centinaia di milioni. Il valore di Kvaratskhelia è già quintuplicato, ed ora c’è la fila per Giuntoli.

La Juve vuole Giuntoli

“Il club bianconero vorrebbe inserire nel proprio organico una figura che possa fare da tramite tra l’attuale ds Federico Cherubini e la proprietà. L’obiettivo numero uno è l’attuale direttore sportivo del Napoli, ha il contratto in scadenza nel 2024 e da tempo il rapporto con De Laurentiis si è raffreddato” scrive Repubblica. Dunque secondo il quotidiano generalista, la pista Juve per Giuntoli non è assolutamente da escludere. Ovviamente c’è tempo per il Napoli per trovare l’accordo su un nuovo contratto. Un’ipotesi, quella del rinnovo, che non è assolutamente da scartare dato che il direttore sportivo ha dimostrato di trovarsi sempre molto bene in azzurro, anche in tandem con Spalletti. È chiaro che per il Napoli perdere un direttore sportivo che ci vede così lungo sarebbe una perdita non da poco. Al momento non ci sono novità sul futuro del dirigente, dato che si è molto impegnati sulla stagione degli azzurri che sta dando grandi risultati. Inoltre lo stesso Giuntoli è occupato con la situazione rinnovi, primo su tutti quello di Meret.