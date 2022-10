Koulibaly: “A Napoli tempo scaduto. Ho fatto di tutto per andare al Chelsea”

Kalidou Koulibaly parla del suo arrivo al Chelsea dopo otto stagioni al Napoli. Il difensore rilascia un’intervista a Carrè. Koulibaly spiega il motivo per cui ha lasciato Napoli: “Sapevo che dopo aver trascorso 8 anni a Napoli, il mio tempo lì era giunto al termine. E quando vedi che il Chelsea sta provando a prenderti, uno dei migliori club del mondo, che vuole davvero che tu faccia parte del progetto, allora non ho esitato, ho fatto di tutto per andare lì, pur rispettando il Napoli perché mi ha dato tanto“.

Koulibaly però parla benissimo di Napoli e dice: “Mi hanno fatto crescere molto. Ringrazierò Napoli per tutta la vita. Lì sono nati i miei figlie e se sono il calciatore e l’uomo che sono lo devo anche a loro“. Sulla nuova esperienza in Premier League ha aggiunto: “Sono felice di poter essere in un club dove ci sono grandi campioni che hanno tanta esperienza. Anche la mia famiglia si trova molto bene qui. Ora tocca a me dimostrare il mio valore con la maglia del Chelsea“.