Kvaratskhelia, l’intermediario: “Mi sono sbagliato su di lui, vi dico quanto vale”

Cristian Zaccardo intermediario nell’affare Kvaratskhelia al Napoli: “Su di lui mi sono sbagliato, vale già cinquanta milioni di euro“. L’ex difensore a Gazzetta dello Sport esalta il georgiano del Napoli. Kvaratskhelia ha segnato anche col Torino, salendo a 5 gol in campionato con il Napoli, ora punta anche alla rete in Champions League. Ma in poco tempo il georgiano è diventato già il faro del gioco azzurro, nonostante Spalletti spesso rimproveri Kvaratskhelia, com’è avvenuto proprio col Toro poco prima del gol. Ma il tecnico lo fa per spronarlo e farlo migliorare.

Valutazione Kvaratskhelia: le parole di Zaccardo

Il Napoli ha acquistato il georgiano a 10 milioni di euro, ma in pochissimo tempo e grazie alle super prestazioni dell’attaccante, il suo valore è già aumentato. Ecco quanto dice Zaccardo a Gazzetta dello Sport: “Lo staff di Giuntoli e Micheli ha avuto intuito e coraggio, con l’appoggio del vice presidente Edoardo De Laurentiis. Il Napoli è stato abile e tempestivo: c’era il rischio che la Premier League mettesse gli occhi su Khvicha, da almeno un paio d’anni in evidenza anche con la nazionale georgiana Jugeli Ivane, il procuratore georgiano, rappresentato in Italia da Gennaro Di Nardo. E la loro parola è stata decisiva per allontanare le insidie. Napoli? Scelta perfetta. Anche perché Spalletti è la guida migliore per Kvara: parla anche un po’ di russo. E’ una famiglia molto unita quella di Kvara. Sono stato da poco a Tiblisi ed ho conosciuto i genitori, gente perbene: il padre, anche lui attaccante, è stato nazionale azero. E Khvicha ha tanta voglia di imparare e migliorarsi. Ha il futuro davanti, con una modestia che lo aiuterà a cercare sempre il meglio. Le big europee hanno risorse incredibili e per tenere alto il livello della Serie A non bisogna avere paura di cambiare“.