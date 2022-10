Spalletti ‘punge’ Kvaratskhelia: “Ti devo sostituire” ed il georgiano fa il fenomeno

Kvicha Kvaratskhelia ha segnato in Napoli-Torino, ma Luciano Spalletti non era molto soddisfatto della sua prestazione. Durante il match il tecnico invitava il georgiano a sfruttare maggiormente gli spazi, perché il Torino alzava moltissimo gli esterni. Spalletti in conferenza stampa dopo Napoli-Torino, ha detto chiaramente cosa voleva da Kvartskhelia, che non si esprime ancora al massimo delle sue potenzialità, ma è già devastante nel campionato di Serie A e non solo.

Spalletti-Kvaratskhelia: siparietto prima del gol

Quello che è accaduto tra l’allenatore del Napoli ed il georgiano viene rivelato da Il Giornale che scrive: “Il minuto 36 è quello della svolta. “Ti devo sostituire?” gesticola dalla panchina Spalletti a Kvaratskhelia: il georgiano non ha toccato palla, sbranato da Djidji, zero spunti e zero inventiva. Trascorrono appena trenta secondi, riceve palla, galoppa per cinquanta metri, si lascia dietro Lukic e il mastino ivoriano e fa gol alla sua maniera. Terzo gol che corona una mezzora straordinaria, a senso unico, impreziosita dalla doppietta iniziale di Anguissa. Il segnale della resa granata è nelle proteste di Juric che costano al tecnico croato un’altra espulsione“.