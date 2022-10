Anguissa giocatore stratosferico: le pagelle del dominatore del centrocampo azzurro

Si scrive Frank Zambo Anguissa si legge fenomeno. Senza voler esagerare sono le prestazioni che lo dicono, il giocatore del Camerun è senza alcun dubbio uno dei centrocampisti più forti al mondo. Lo si era visto fin dal suo arrivo al Napoli la scorsa stagione, ma ora Spalletti ha capito, ed ha avuto il tempo di lavorarci, che Anguissa può anche segnare. Sicuramente non sarà un goleador e non ha un tiro favoloso, ma il suo strapotere fisico e la sua dinamicità gli possono permettere di andare a rete.

Lo si è visto nel caso del primo e del secondo gol segnato al Torino, prima un colpo di testa imperioso su cross magistrale di Mario Rui, poi una corsa palla al piede e tiro di prepotenza. Anche le pagelle esaltano Anguissa in Napoli-Torino, che forse avrebbe meritato anche dei voti più alti vista la prestazione esaltante.

Napoli-Torino: le pagelle di Anguissa

Corriere dello Sport 8. Spacca la partita in 12 minuti: beffa di testa tre difensori con un perfetto inserimento in area e poi cavalca per settanta metri verso la gloria della prima doppietta della carriera. Centrocampista pazzesco in stato di grazia: in questa fase è straripante quando attacca e imbattibile quando difende. Annienta Linetty.

Gazzetta dello Sport 8. Riscopre il dolce sapore del gol e gli piace così tanto da segnarne subito un altro. Colpisce di testa e di piede mettendo in discesa la partita. E in mezzo al campo sa sempre cosa fare. E come farlo.

Repubblica 7,5: Ha rinunciato per una volta alla Nazionale e ne è valsa la pena: stappa la partita segnando i primi due gol, utile anche quando difende.

Le pagelle di Anguissa in Napoli-Torino, non dicono tutto di quello che è diventato il centrocampista a tutto campo del Napoli. In questo inizio stagione ha segnato già tre gol, fornito due assist e giocato sempre da dominatore del centrocampo. Non è un caso che il suo valore è secondo Transfermarkt sia già raddoppiato rispetto ai 15 milioni di euro pagati dal Napoli al Fulham.