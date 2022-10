Gazzetta: Napoli da scudetto, ora ci sono tutti gli indizi

Il Napoli vince 3-1 contro il Torino, secondo Gazzetta dello Sport la squadra di Spalletti si candida alla vittoria dello scudetto. I gol di Anguissa e di Kvaratskhelia tengono il Napoli in vetta alla classifica della Serie A, ma questa volta ciò che ha impressionato della squadra è stata la maturità. Pratica chiusa in trentasette minuti, poi un minimo di sofferenza ed ancora un super Meret a blindare il risultato. Insomma sembra che questo nuovo gruppo, con tanti giovani, abbia acquisito già sicurezza nei propri mezzi.

Scudetto Napoli: col Torino un’altra conferma

Secondo Gazzetta ci sono tre indizi che fanno una prova concreta: “Primo: i tifosi felici e convinti alla fine intonano senza paura scaramantica: «Napoli torna campione». Secondo: il low profile scelto dal presidente De Laurentiis – primo in A e pure in B col Bari -, sceso negli spogliatoi a complimentarsi con la squadra ma senza retorica e soprattutto senza dichiarazioni ai media che potrebbero turbare gli equilibri costruiti in estate. E terzo, ma non ultimo, le parole di Spalletti: «La squadra sta imparando ad abituarsi alle diverse situazioni. Se si continua a bombardarli che tornano stanchi dalle nazionali, questi… tornano stanchi. Guardate il Bayern: ha giocato senza allenarsi ed ha vinto, bisogna avere la mentalità giusta. Lavoriamo su questo“.

Certo parlare di scudetto al Napoli dopo otto giornate sembra troppo presto. Ma è inevitabile farlo dopo le prestazioni degli uomini di Luciano Spalletti. Perché le vittorie arrivano sempre una maturità importante, anche quando magari si rischia qualcosa in più, come avvenuto con il Milan. La squadra è coesa e compatta e tutti danno il massimo quando vengono chiamati in causa. Insomma il sogno di vincere il titolo in Serie A ha tutto il diritto di essere alimentato.