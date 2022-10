Napoli-Torino: De Laurentiis negli spogliatoi, ecco cosa ha detto ai giocatori

Napoli-Torino, Aurelio De Laurentiis è piombato negli spogliatoi dopo la bellissima vittoria della squadra di Spalletti che ha chiuso la pratica con nel primo tempo. C’è chi parla di un Napoli da scudetto già dopo otto giornate di Serie A. È chiaro che il sogno degli azzurri viene alimentato da queste bellissime prestazioni, che sono anche sotto gli occhi del presidente della SSCN che in estate ha avuto il coraggio ed il merito di rivoluzionare la rosa dei partenopei, costruendo un ottima squadra ed un grande gruppo.

È chiaro che anche il presidente del Napoli è molto soddisfatto del lavoro fatto da Spalletti e dalla squadra. Tanto che alla fine della partita il presidente del Napoli è voluto scendere negli spogliatoi del Maradona per fare i complimenti alla squadra. “Bravi” ha detto De Laurentiis rivolto a giocatori e staff tecnico, poche parole ma incisive, in un momento della stagione veramente delicato. Il Napoli sarà chiamato ad un tour de force tra Serie A e Champions League prima della sosta per i Mondiali. Ci si gioca molto delle chance scudetto, ma non solo.

Già nella doppia sfida con l’Ajax in Champions League ci si gioca la possibilità di accedere al turno successivo. Approdare agli Ottavi di Champions League per il Napoli e per De Laurentiis sarebbe manna scesa dal cielo, non solo in termini di prestigio sportivo, ma anche per il bilancio e per l’allestimento della futura rosa azzurra.