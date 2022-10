Napoli-Torino, Alvino punge Juric

Carlo Alvino felice per la vittoria del Napoli contro il Torino. Gli uomini di Spalletti si confermano al comando della classifica di serie A.

Napoli-Torino finisce 3-1 per i partenopei, gli uomini di Spalletti confermano il primato della classifica di serie A è si godono l’appaluso dei 50mila del Maradona. Unica nota stonata della partita è stato il bruttissimo gesto di Ivan Juric che in un momento di foga si è avventato contro il quarto uomo. Il tecnico del Torino ha rimediato l’espulsione ed è uscito tra i fischi del Maradona. La squadra granata ha provato a riaprire la gara dopo il fortunato gol di Sanabria, ma il Napoli e Meret erano visibilmente di un altro livello.

A fine gara il giornalista Carlo Alvino ha commentato il successo degli azzurri, non risparmiando una piccola stilettata a Juric:

“Grande Napoli, oggi non c’è stata partita. Juric è stato espulso, mica è sempre come quando stava a Verona. Il riferimento va all’ultima gara del 2021 con Gattuso in panchina. Ha preso tre reti ed è stato espulso”. Ha concluso il giornalista napoletano.