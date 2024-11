Venerato: “La stampa del nord prepara una guerra mediatica contro il Napoli. Mi è arrivata una notizia”

Il giornalista Rai ha rivelato le anticipazioni sui giornali del nord e analizzato l’arbitraggio di Massa al Maradona.

Si accende la polemica sull’arbitraggio di Napoli-Roma. Il giornalista Rai Ciro Venerato, intervenuto a Campania Sport su Canale 21, ha anticipato le critiche che arriveranno sulla direzione di gara di Massa e in particolare su due episodi che hanno visto protagonista Romelu Lukaku.

Parlando ai microfoni dell’emittente campana, Venerato ha inizialmente analizzato l’arbitraggio complessivo: “Non credo abbia condizionato la gara in modo particolare. Per il Napoli manca forse un giallo per un intervento su Kvaratskhelia, ma non è stato un arbitraggio scandaloso, al contrario di quanto qualcuno racconterà”.

Il giornalista ha poi rivelato un retroscena significativo: “Mi arrivano voci che da lunedì alcuni giornali del nord insisteranno su due episodi. Il primo riguarda un mancato giallo a Lukaku nel primo tempo per un’entrata a piede alto su Celick. Il secondo, sempre sul belga, per un intervento su Svilar che, secondo queste ricostruzioni, avrebbe meritato il cartellino rosso”.

Venerato ha infine evidenziato l’origine di queste polemiche: “È iniziata una guerra mediatica dopo le dichiarazioni di Conte post-Inter. Paragonare il rigore concesso al Napoli a Empoli, che era concreto anche se non clamoroso, con quello dato all’Inter su Dumfries a Milano, dove il contatto era leggero, è sintomo di cattiva informazione”.