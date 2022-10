Napoli-Torino, Juric furioso: “Abbiamo giocato meglio di loro”

Juric espulso nel corso di Torino-Napoli, in sala stampa il tecnico granata difende ila prestazione dei suoi giocatori.

Il Napoli rafforza il primato in classifica grazie al 3-1 sul Torino: la doppietta di Anguissa e Kvaratskhelia rendono vano il sigillo di Sanabria. Con un primo tempo super, il Napoli costruisce il 3-1 con cui gli azzurri battono il Torino e continuano a veleggiare in testa alla classifica.

Nel finale della sfida del Maradona, il tecnico granata è entrato sul rettangolo verde per protestare, con un tentativo di aggressione all’arbitro. Un dirigente dei granata ha tentato di placarlo, senza riuscirvi. Alla fine è stato invitato dal fischietto a lasciare il campo tra i fischi del Maradona.

Al fischio finale di Napoli-Torino Ivan Juric, visibilmente amareggiato, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di DAZN:

“C’è stata poca attenzione, loro con grandissima forza hanno saputo approfittare. La partita è stata fatta bene, ci sono state occasioni per riaprire il match ma la poca attenzione all’inizio è stata penalizzante. Abbiamo fatto anche molto meglio di loro come costruzione del gioco, ma ho visto pochissima attenzione nei particolari quando nell’ultimo anno e mezzo siamo stati sempre eccellenti”.

Juric ha poi aggiunto: “Non ho trovato difficoltà. I nazionali mi sembravano meno attenti e anche la caratteristica dei giocatori in certi momenti ci penalizza un po’. La mia sensazione è che la partita è stata fatta molto bene ma poi ci sono quei particolari in cui oggi mi sembra siamo stati fragili. Cercheremo di fare meglio già nella prossima partita“.