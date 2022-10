Napoli-Torino 3-1 Anguissa super. In serie A comanda Spalletti

Napoli-Torino finisce 3-1 , Zambo Anguissa autore di una doppietta e di una prestazione super. Spalletti mantiene la testa della serie A.

Il Napoli batte il Torino per 3-1, per i partenopei è la sesta vittoria di fila tra Campionato e Champions. Spalletti comanda ancora la classifica della serie A.

NAPOLI-TORINO 3-1

Basta un tempo alla formazione di Luciano Spalletti per avere la tempo su un Torino stordito da un devastante doppio pugno al mento, poi apparentemente steso da un terzo montante, prima di avere la forza di tenere aperti i discorsi quasi fino al 90′. Finisce 3-1, e il grande protagonista è André-Frank Zambo Anguissa: doppietta in 12 minuti per uno che mai, prima d’oggi, era andato a segno in Serie A.

Quindi è il solito Kvaratskhelia ad autografare il tris, sempre nella prima frazione, sfruttando un’altra prateria lasciata da un Toro completamente fuori fase in difesa. Sanabria accorcia prima dell’intervallo e qualche brivido la squadra di Juric – espulso nel finale – lo crea anche nella ripresa. Ma senza riuscire a riportarsi completamente in partita.

Il Napoli centra dunque la sesta vittoria di fila tra campionato e Champions League, quarta in Serie A, e conferma di vivere un momento di forma eccezionale. Rilanciando ancora una volta, se mai ce ne fosse bisogno, la propria candidatura per lo Scudetto.

IL TABELLINO

Napoli-Torino 3-1

Napoli (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Kim, Mario Rui (81′ Olivera); Anguissa, Lobotka, Zielinski (62′ Ndombele); Politano (68′ Lozano), Raspadori (62′ Simeone), Kvaratskhelia (81′ Elmas). All. Spalletti

Torino (3-4-2-1): Milinkovic-Savic; Djidji, Buongiorno, Rodriguez (85′ Schuurs); Singo (85′ Karamoh), Lukic, Linetty (74′ Adopo), Lazaro (74′ Aina); Miranchuk (68′ Radonjic), Vlasic; Sanabria. All. Juric

Arbitro: Luca Massimi

Gol: 6′ e 12′ Anguissa (N), 37′ Kvaratskhelia (N), 44′ Sanabria (T)

Assist: Mario Rui (N, 1-0), Politano (N, 2-0), Zielinski (N, 3-0)

Ammoniti: Singo, Lukic

Espulsi: nessuno

NAPOLI-TORINO, I GOAL DEL 3-1

6′: 1-0 NAPOLI, ANGUISSA | Cross di Mario Rui dalla sinistra e inzuccata vincente del camerunense, che spedisce la palla prima contro il palo e poi in fondo al sacco.

12′: 2-0 NAPOLI, ANGUISSA | Coast to coast di 50 metri del numero 99 azzurro su imbucata di Politano concluso con una conclusione vincente a tu per tu con Milinkovic-Savic.

37′: 3-0 NAPOLI, KVARATSKHELIA | Djidji buca l’anticipo ed apre un’autostrada verso la porta al georgiano, che con un tiro in corsa segna ‘imitando’ Anguissa: prima palo, poi goal.

44′: 3-1 NAPOLI, SANABRIA | Batti e ribatti nell’area azzurra, culminato nel potente destro del paraguaiano che buca i guantoni di Meret.

LA MOVIOLA

Al 57′ Raspadori si incrocia in area con Lukic e finisce a terra: l’arbitro Massimi – dopo consulto col VAR – fa proseguire, ma dalle immagini sembrerebbe rigore netto per gli azzurri.

Al 73′ Singo cade dopo un duello in corsa con Mario Rui, Massimi non interviene e Juric si fa espellere per proteste nei confronti del direttore di gara.