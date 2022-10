Napoli, un super primo tempo ammattisce il Torino: rileggi la Diretta Live

Con una prima frazione a dir poco scoppiettante il Napoli prende il Toro per le corna e prosegue la sua corsa al vertice della classifica. Davanti agli oltre 42mila spettatori presenti allo stadio “Diego Armando Maradona” di Napoli, i partenopei di Luciano Spalletti superano il Torino con il punteggio di 3-1. Decisiva la doppietta di Anguissa e la rete di Kvarastkhelia: il goal della bandiera porta la firma di Sanabria. Nella ripresa nuove chance da ambo le parti ma il risultato non cambia. RILEGGI LA DIRETTA LIVE 96′: FINE GARA. Il Napoli vince con il punteggio di 3-1. 92′: Il Torino va all’assalto ma il Napoli si difende con ordine. 90′: L’arbitro non ha indicato il recupero per il secondo tempo. 90′: MIRACOLO MILINKOVIC SAVIC. Il portiere toglie dal sette il lob di Lozano che meritava la rete per il suo ingresso positivo. 86′: Di Lorenzo ha la grande chance per arrotondare il punteggio: arriva dal limite ma angola troppo il sinistro che esce fuori. 85′: DOPPIA SOSTITUZIONE TORINO. Karamoh prende il posto di Singo mentre 84′: SUPER MERET! Il portiere ex Udinese e Spal devia in corner il bolide dal limite di Radonjic. 81′: DOPPIA SOSTITUZIONE NAPOLI. Kvaratskhelia, molto applaudito dal pubblico, lascia il campo a Elmas. Olivera sostituisce Mario Rui. 79′: Azione personale di Lozano che calcia da fuori: palla alto. Buon ingresso per il calciatore messicano. 74′: DOPPIA SOSTITUZIONE TORINO. Ola Aina prende il posto di Lazaro mentre Adopo sostituisce Linetty. 73′: AMMONITO LUKIC. Brutta entrata del centrocampista. 73′: ESPULSO JURIC. L’arbitro sventola prima il cartellino giallo e poi rosso a Juric per un fallo non fischiato a Mario Rui ai danni di Singo. L’allenatore impazzisce letteralmente nei confronti dell’assistente di linea e il direttore di gara non può far altro che ammonirlo. 72′: Ndombele calcia dal limite: palla alta 70′: AMMONITO SINGO. Il numero 17 granata riceve il cartellino giallo per un fallo duro su Mario Rui. 68′: PRIMA SOSTITUZIONE TORINO. Radonjic prende il posto di Miranchuk che ha dato tanto più in fase difensiva che offensiva, limitando Lobotka. 68′: TERZA SOSTITUZIONE NAPOLI. Politano, stremato, cade a terra: viene sostituito da Lozano. 67′: Il Napoli si intestardisce un po’ troppo e non spazza una palla complicata. Il Torino cerca di approfittarne ma invano. 65′: Angolo per il Torino. Palla al centro, tocca Djidji ma il pallone viene rimpallato e Meret blocca. 64′: Palla in area su un calcio piazzato. Di Lorenzo tocca di testa ma viene segnalato in posizione di off-side. 62′: DOPPIA SOSTITUZIONE NAPOLI. Simeone prende il posto di Raspadori mentre Ndombele sostituisce Zielinski. 60′: Grande discesa di Lazaro che prende il tempo a Di Lorenzo: palla al centro per Miranchuk che, anziché colpire verso la porta, aziona Sanabria che non se l’aspettava e sbaglia il controllo, così da agevolare il salvataggio del Napoli. 59′: Politano ci prova constantemente con il sinistro: lo mura Rodriguez. 57′: PROTESTE NAPOLI! Contatto dubbio tra Lukic e Raspadori: per l’arbitro non è rigore. Anche il VAR non intravede contatti fallosi. 55′: POLITANO SULL’ESTERNO DELLA RETE! Di Lorenzo lancia lungo linea Politano che si beve Rodriguez con una finta, rientra verso il centro e lascia partire una conclusione che si perde sull’esterno della rete. 53′: Vlasic prova a rendersi pericoloso ma i dirimpettai non gli rendono la vita facile. 52′: Conclusione da fuori di Raspadori: una deviazione agevola nel compito Milinkovic Savic. 49′: CHANCE PER IL TORINO. Missile da fuori area di Rodriguez che esce di un niente alla sinistra di Meret, grazie ad una deviazione leggera ma decisiva. 48′: Ingresso in campo vivace del Torino 46′: INIZIA LA RIPRESA 47’pt: FINE PRIMO TEMPO. Napoli in vantaggio per 3-1 sul Torino. 46’pt: PERICOLO TORINO! Cross di Lazaro, Sanabria anticipa Rrahmani e sfiora il palo di un niente. 45′: L’arbitro concede due minuti di recupero. 44′: IL TORINO ACCORCIA LE DISTANZE. Sanabria supera Meret con un destro da posizione laterale 42′: Sovrapposizione di Di Lorenzo che arriva sul fondo e mette una palla al centro: in tuffo Milinkovic Savic anticipa Raspadori che era pronto al tap-in sotto misura. 40′: Vlasic tenta la conclusione: devia in corner Rrahmani. 38′: Quinto goal in dieci partite per l’asso georgiano. 37′: TRIS DEL NAPOLI. KVARATSKHELIA! Djidji si perde Kvaratskhelia che sfrutta lo spazio, entra in area e calcia. La palla sbatte sul palo ed entra in rete per il 3-0 del Napoli. 34′: Sul corner di Politano, incornata a centro area di Rrahmani che sfiora il palo. 33′: Kvaratskhelia è un portento sulla fascia sinistra, con la sua classica sterzata sorprende gli avversari e serve al limite Zielinski: controllo e tiro centrale che Milinkovic Savic blocca. 31′: BOLIDE DI ZIELINSKI MURATO. Azione travolgente del Napoli, Politano in area per Kvaratskhelia che serve al limite Zielinski: il polacco esplode un bolide che colpisce in pieno volto Buongiorno. Palla in corner e cure mediche per il difensore granata. 30′: Lazaro affonda sulla fascia sinistra, serve sul primo palo Sanabria che non trova lo specchio della porta. 27′: Sanabria non si dà per vinto su una palla che sembra uscire fuori e la riesce a recuperare: con un tocco aziona Miranchuk che prova la conclusione murata da Rrahmani. 25′: Gioco di prestigio di Linetty che con un tacco imbecca in area Vlasic: quest’ultimo non se l’aspettava, così Rrahmani non ci pensa due volte e svirgola. 23′: Kim molto concentrato: anticipa in ben due occasioni ravvicinate Sanabria. 21′: Il Napoli è padrone del gioco. Il Torino ha difficoltà a penetrare tra le linee azzurre. 19′: Azione corale del Napoli. Politano per Raspadori che conclude: blocca a terra Milinkovic Savic. 18′: RIFLESSO MERET. Vlasic trova il tempo per calciare ed angola il sinistro: Meret respinge. 15′: Il Torino si porta avanti nel tentativo di reagire. 13′: Prima doppietta con la maglia del Napoli per l’ex Fulham che aveva segnato con il Liverpool la prima rete in maglia azzurra. 12′: RADDOPPIO NAPOLI! Il Napoli è bravo e fortunato a trasformare un’azione di pericolo nell’azione del raddoppio. Dopo aver eluso il pressing, Politano lancia in profondità Anguissa che ha una prateria davanti. Il camerunense si fa quasi cinquanta metri, vorrebbe passare a qualcuno ma nessuno gli va incontro, così arriva in area e sigla la sua doppietta, beffando sotto le gambe Milinkovic Savic con un tiro di punta. 8′: Lobotka marcato a uomo da Miranchuk che lo segue dappertutto. 6′: VANTAGGIO NAPOLI! Kvaratskhelia premia la sovrapposizione di Mario Rui che crossa, Anguissa svetta in area ed anticipa tutti. La palla bacia il palo ed entra in rete, facendo esplodere il “Maradona”. Grande azione corale finalizzata dal camerunense. 5′: La difesa napoletana fa buona guardia. 3′: Applausi immediati del pubblico partenopeo per Kim che anticipa in grande stile Sanabria. 2′: Le due squadre si studiano. 1′: Fischio d’inizio di Napoli-Torino. Luca Massimi dà inizio alle ostilità. NAPOLI – Napoli e Torino scendono in campo per l’ottava giornata della Serie A. Tabellino: NAPOLI-TORINO NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Kim, Mario Rui (81′ Olivera); Anguissa, Lobotka, Zielinski (62′ Ndombele); Politano (68′ Lozano), Raspadori (62′ Simeone), Kvaratskhelia (81′ Elmas). All.: Spalletti

TORINO (3-4-2-1): Milinkovic-Savic; Djidji, Buongiorno, Rodriguez (85′ Schuurs); Singo (85′ Karamoh), Lukic, Linetty (74′ Adopo), Lazaro (74′ Aina); Miranchuk (68′ Radonjic), Vlasic; Sanabria. All.: Juric

MARCATORI: 6′ Anguissa (N), 12′ Anguissa (N), 37′ Kvaratskhelia (N), 44′ Sanabria (T)

ARBITRO: Luca Massimi (assistenti: Alessandro Cipressa e Marco Scatragli, IV uomo Giacomo Camplone, VAR Francesco Fourneau, AVAR Paolo Valeri)

NOTE: spettatori: 42.000. Espulso: al 73′ l’allenatore Juric (T) per proteste. Ammoniti: Singo, Lukic (T). Angoli: 3-5. Recupero: 2 nel primo tempo; 6 nel secondo tempo