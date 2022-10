Napoli, la maglia “Halloween Game” debutta con il Torino

La nuova maglia al debutto. Il Napoli si conferma realtà di riferimento sul piano del marketing tanto che è stata presentata nei giorni scorsi la maglia “Halloween Game” che ovviamente fa riferimento alla ricorrenza americana del 31 ottobre. La maglia è indossata dal Napoli contro il Torino. Dal 30 settembre la maglia è in vendita sul Web Store del Napoli, sull’Amazon Brand Store, negli Official Store del Napoli e nei rivenditori autorizzati. La maglia si aggiunge alle precedenti create dal Napoli che stanno avendo un notevole successo e vanno a ruba, tanto che moltissimi tifosi, in ogni parte del Mondo, la acquistano.