Napoli, Anguissa segna un record e supera Daniel Fonsec

Zambo Anguissa autore di una doppietta in Napoli-Torino segna un record con la maglia azzurra superando Daniel fonseca.

Finita la sosta per le Nazionali, torna in campo la Serie A e ad aprire l’8a giornata è l’anticipo delle 15 del Diego Armando Maradona che vedrà i padroni di casa del Napoli affrontare il Torino. Gli azzurri di Luciano Spalletti ripartono in vetta alla classifica.

Napoli-Torino è cominciata nel segno di Anguissa. Prima del fischio d’inizio la premiazione per il difensore sudcoreano Kim, votato dai tifosi come miglior giocatore del mese di settembre.

Al 6′ Mario Rui, sgroppata a sinistra, cross e colpo di testa vincente di Anguissa dal centro dell’area. Secondo gol stagionale per lui.

Al 12′ Il Napoli raddoppia! Scappa Anguissa, si fa 50 metri di campo tutto solo, senza che nessuno del Torino riesca a prenderlo, e davanti a Milinkovic-Savic segna il 2-0.

André-Frank Zambo Anguissa con i due gol al Torino diventa il primo giocatore del Napoli ad aver segnato una doppietta nei primi 15 minuti di una partita di Serie A . L’ultimo fu Daniel Fonseca, il 16 gennaio 1994 contro la Cremonese.