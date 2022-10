Napoli-Torino, doppietta di Anguissa, sapete quanto vale

Anguissa autore di due gol nel primo tempo di Napoli-Torino, l’ex Fulham ha raddoppiato il suo valore di mercato.

Napoli-Torino è cominciata nel segno di Anguissa. Prima del fischio d’inizio la premiazione per il difensore sudcoreano Kim, votato dai tifosi come miglior giocatore del mese di settembre.

Al 6′ Mario Rui, sgroppata a sinistra, cross e colpo di testa vincente di Anguissa dal centro dell’area. Secondo gol stagionale per lui.

Al 12′ Il Napoli raddoppia! Scappa Anguissa, si fa 50 metri di campo tutto solo, senza che nessuno del Torino riesca a prenderlo, e davanti a Milinkovic-Savic segna il 2-0.

Il club di De Laurentiis c0n il riscatto di André Frank Zambo Anguissa, ha realizzato un affare strepitoso. Il centrocampista è arrivato in prestito oneroso dal Fulham per 400mila euro ad agosto 2021. Dopo una stagione convincente, il Napoli ha deciso di esercitare il diritto di riscatto fissato a 15 milioni di euro dilazionati in tre anni.

Anguissa in questa stagione ha già raddoppiato il suo valore, secondo transfermarkt.it il centrocampista del Camerun oggi vale 30 milioni, ma il valore del suo cartellino è destinato a salire ulteriormente.

André-Frank Zambo Anguissa è il primo giocatore del Napoli ad aver segnato una doppietta nei primi 15 minuti di una partita di Serie A da Daniel Fonseca, il 16 gennaio 1994 contro la Cremonese.

La scheda di André Zambo Anguissa

Data di nascita 16-11-1995 Luogo di nascita Yaoundé Squadra Fulham Ruolo Centrocampista, mediano Piede preferito Destro Altezza 1,84 mt Scadenza contratto 30-06-2023 Valore di mercato 25 milioni di euro Richiesta prestito con diritto a 10 milioni di euro Clausola rescissoria No Nazionalità Camerun

Il giusto mix tra fisicità e qualità

Finalista di Europa League con l’OM in coda alla stagione 2017.2018 (il trofeo venne poi alzato dall’Atlético Madrid con una vittoria per 3-0), Zambo Anguissa è perfetto nell’occupare sia la posizione di interno di metà campo a tre, sia una delle due in mediana in un modulo come il 4-2-3-1, maggiormente usato da Spalletti, garantendo un ottimo mix di fisicità e qualità, oltre a un’innata capacità di dribbling.