Gazzetta dello Sport: “Il grande duello tra Napoli e Inter passa dal cuore del campo”

Il grande duello tra Napoli e Inter passa dal cuore del campo. Come riportato da Marco Fallisi su La Gazzetta dello Sport, il big match del Maradona vedrà Hakan Calhanoglu e Stanislav Lobotka come protagonisti assoluti della sfida tra le due squadre in lotta per il titolo.

Il motore delle due squadre: con loro si vola, senza si fatica

L’importanza dei due playmaker è evidente: senza di loro, il gioco di Inzaghi e Conte perde ritmo, idee e copertura. L’Inter di Calhanoglu e il Napoli di Lobotka viaggiano a velocità scudetto, ed entrambi i tecnici possono tirare un sospiro di sollievo, perché i due registi saranno regolarmente in campo domani pomeriggio.

Calhanoglu, il recupero e la voglia di riscatto

Per il turco, il 2025 era iniziato con una serie di problemi fisici che avevano compromesso la sua condizione. Inzaghi ha dovuto dosarne l’impiego, concedendogli più riposo per permettergli di ritrovare brillantezza. Il piano ha funzionato e il Calhanoglu che arriverà al Maradona sarà fresco e carico di fiducia, come dimostrato dal rigore realizzato in Coppa Italia contro la Lazio.

Il match di andata contro il Napoli ha lasciato un conto in sospeso per l’ex Milan: allora segnò un gol straordinario, ma fallì un rigore pesantissimo che avrebbe potuto cambiare la storia della partita e forse del campionato. Domani avrà l’occasione di chiudere il cerchio e aiutare l’Inter a prendere il largo in classifica.

«Prima o poi doveva succedere, sapevo che avrei sbagliato il primo rigore con l’Inter, mi dispiace perché era una partita importante. Il campionato è lungo e io mi rialzerò», aveva detto dopo l’errore dal dischetto. Un girone dopo, è tornato al massimo della forma e ora Inzaghi gli chiede l’ultimo colpo per lo scatto decisivo verso lo scudetto.

Lobotka, il ritorno e il peso della regia azzurra

Anche Lobotka ha un conto aperto con questa partita. All’andata partì dalla panchina perché reduce da un mese di stop, e il Napoli pagò la sua assenza, soprattutto nel k.o. con l’Atalanta. Ora, finalmente, il regista slovacco potrà giocarsi il suo duello scudetto, anche se la sua condizione fisica non è ancora ottimale.

In questo momento il Napoli ha bisogno di idee per uscire dalla crisi, e Conte non chiederà a Lobotka di segnare, ma di costruire il gioco e dare ordine alla manovra.

«Mentre lui ispirava il Napoli campione con Spalletti, Calhanoglu completava la sua trasformazione da trequartista a regista di livello mondiale», scrive La Gazzetta dello Sport.

Le loro strade domani si incroceranno di nuovo, e sarà spettacolo assicurato.

Il film dello scudetto deve ancora scrivere la sua scena madre

Il duello tra Calhanoglu e Lobotka potrebbe decidere il match e, forse, anche il destino dello scudetto. L’Inter cerca il colpo del k.o., il Napoli la riscossa per rilanciarsi nella corsa.

Una cosa è certa: il film del campionato non ha ancora scritto la sua scena madre. E domani, sotto la regia di Inzaghi e Conte, si potrebbe girare uno dei capitoli più importanti.