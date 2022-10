Mario Rui vuole un Napoli perfetto: le parole d’insegnamento dette a fine primo tempo

Prosegue uno dei calciatori che è da più tempo a Napoli: “L’importante è che la squadra stia andando bene, cercheremo di fare meglio nel secondo tempo perché ci stiamo impegnando al massimo e dobbiamo continuare su questa strada”.

Mario Rui ha detto queste parole prima di rientrare negli spogliatoi: “Adesso ne parleremo sicuramente, perché in questo momento non si può rischiare. Dobbiamo giocare come abbiamo fatto nella prima frazione di gioco”. Da certe frasi si capisce quanto il calciatore napoletano ci tenga ad ogni momento, perché si può sempre perdere la concentrazione e perdere punti per strada. Ragion per cui lui vuole evitare i passi falsi dello scorso anno e rimanere sempre con la testa in ogni gara. Un vero guerriero per il Napoli.