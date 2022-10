Napoli-Torino, 3-1: Highlights e gol – VIDEO

Napoli-Torino, il video dei gol e degli highlights del match del Maradona. Azzurri inarrestabili, conservano il primato in serie A.

Il Napoli ha battuto 3-1 il Torino al Maradona confermandosi in vetta alla classifica con 20 punti. É successo tutto nel primo tempo con la doppietta di Zambo Anguissa tra il 6′ e il 12′, prima di testa e poi con una ripartenza di cinquanta metri devastante. Al 37′ anche Kvaratskhelia ha messo il turbo trovando il tris palla al piede partendo dalla propria metà campo, mentre al 44′ Sanabria ha rimesso il Torino in partita. Nella ripresa la squadra di Juric, espulso per proteste, ha preso il controllo del match ma senza battere nuovamente Meret.

Il video dei gol e degli highlights di Napoli-Torino

LE STATISTICHE DI OPTA

Per la seconda volta dall’arrivo di Luciano Spalletti, il Napoli è rimasto imbattuto per 12 gare consecutive di campionato (dopo la striscia di 12 tra agosto e novembre 2021).

Il Napoli ha segnato due reti prima del 15º minuto di gioco in una singola partita di Serie A per la prima volta dal 28 novembre 2021, contro la Lazio.

Il Torino non incassava due reti nei primi 15 minuti di una singola partita di Serie A dal 26 aprile 2021, anche in quell’occasione contro il Napoli (Bakayoko e Osimhen).

Khvicha Kvaratskhelia è il secondo giocatore più giovane del Napoli ad aver segnato almeno cinque reti in una singola stagione di Serie A negli ultimi 40 anni, dopo Marek Hamsik.

Con Zambo Anguissa salgono a 10 i marcatori diversi del Napoli in questa Serie A, più di qualsiasi altra squadra finora.

André-Frank Zambo Anguissa è il primo giocatore del Napoli ad aver segnato una doppietta nei primi 15 minuti di una partita di Serie A da Daniel Fonseca, il 16 gennaio 1994 contro la Cremonese.

Zambo Anguissa è il terzo giocatore camerunense ad aver realizzato una marcatura multipla in Serie A dopo Samuel Eto’o (sette volte) e Patrick Mboma (tre).

André-Frank Zambo Anguissa non trovava il gol in campionato dal 19 luglio 2020, in quell’occasione con la maglia del Villarreal in Liga.

Antonio Sanabria ha realizzato il suo 50° gol nei cinque maggiori campionati europei: 17 con il Real Betis, 11 con lo Sporting de Gijón, nove con il Genoa e 13 con il Torino.

Ola Aina ha giocato oggi la sua 100ª partita con la maglia del Torino, considerando tutte le competizioni.