Condò: “Il centrocampo del Napoli come Kroos, Modric e Casemiro”

Paolo Condò di Sky commenta la prestazione del Napoli col Torino e si sofferma sulla prestazione dei tre centrocampisti del Napoli. Zielinski, Lobotka e Anguissa sono unanimemente riconosciuti come tra i migliori calciatori della Serie A fino ad ora, quelli che riescono a dare un valore aggiunto alla squadra. La prestazione di Anguissa col Torino è stata esaltata da tutti, Lobotka e Zielinski fanno la differenza. Ma è come reparto che i tre riescono ad esprimere il meglio.

Ne è convinto anche Paolo Condò che a Sky esalta il trio azzurro: “Credo che Zielisnki, Lobotka e Anguissa possano essere paragonati come intesa a Casemiro, Modric e Kroos del Real Madrid in quanto ad intesa. Lobotka è veramente un grandissimo giocatore, uno che è stato completamente rivitalizzato da Spalletti e sta facendo la differenza“. Difficile per Spalletti rinunciare a Lobotka, ma il tecnico ci ha provato più volte a farlo riposare, dando spazio a Ndombele che anche col Torino è sembrato migliorato dal punto di vista fisico. Inoltre il Napoli ha recuperato Demme dall’infortunio. L’italo-tedesco può essere una pedina importante in alcune partite, la sua dinamicità danno sostanza alla mediana e può giocare sia al posto di Lobotka, quanto di Anguissa, ovviamente con caratteristiche diverse. Inoltre bisogna capire appieno anche quanto può dare Gianluca Gaetano, su cui ci sono grandi speranze per il futuro.