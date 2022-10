Classifica senza errori arbitrali ottava giornata serie A: Aureliano salva il Milan

La classifica senza errori arbitrali dell’ottava giornata di serie A 2022/20223. Comincia male la Ferreri Caputi



Male Aureliano ad Empoli e non positivo l’esordio di Ferrieri Caputi a Sassuolo.

Empoli – Milan 1 – 3, Aureliano (Guida).

Continua a giocare un campionato a parte il Milan di Pioli con regolamenti personalizzati. Dal rigore farlocco – live fischiato contro l’Udinese alla prima giornata al gol irregolare convalidato contro l’Empoli è già successo di tutto.

Grave l’errore di Aureliano nel convalidare la prima rete milanista (Rebic) nata da una rimessa laterale battuta 10 metri più in là dal punto di uscita del pallone. Si era nella metà campo milanista ma Tonali ha rimesso il pallone in gioco dalla metà campo avversaria servendo Leao che si era posizionato ben oltre i difendenti empolesi per dare poi l’assist al compagno Rebic. Aureliano nel convalidare la rete irregolare di Rebic ha ammonito anche il tecnico toscano Zanetti per proteste, come da prassi.

Sassuolo – Salernitana 5 – 0, Ferrieri Caputi (Mariani).

Non convince appieno l’esordio in A di Ferrieri Caputi. Tralasciando qualche sbavatura sul piano disciplinare in una gara molto corretta, sul rigore che di fatto ha chiuso la gara di Sassuolo era doverosa una maggiore contemplazione. Sul presunto fallo di Maggiore ai danni di Ceide era doverosa una rivisitazione al monitor per dipanare tutti i dubbi.

Non sappiamo cosa abbia confermato Mariani al Var, ma considerare quel contatto falloso in uno sport di contatto ce ne passa, eccome. Su questo punto ne hanno di ragioni dalle parti di Salerno. Fosse stato fischiato altrove quel rigore, un poco più a nord, si sarebbe sentita, eccome, ben altra musica.

CLASSIFICA SENZA ERRORI ARBITRALI OTTAVA GIORNATA SERIE A 2022 – 2023

REALE SENZA ERRORI Squadra Punti Squadra Punti Differenza Atalanta 20 Napoli 20 Napoli 20 Lazio 17 Lazio 17 Roma 17 +1 Milan 17 Udinese* 17 +1 Roma 16 Atalanta 16 -4 Udinese* 16 Milan 13 -4 Juventus 13 Sassuolo 13 +1 Inter 12 Inter 12 Sassuolo 12 Juventus 11 -2 Torino 10 Fiorentina 10 +1 Fiorentina 9 Lecce 9 +2 Spezia 8 Spezia 8 Empoli 7 Torino 8 -2 Lecce 7 Empoli 7 Monza 7 Salernitana 7 Salernitana 7 Monza 6 -1 Bologna 6 Verona* 5 Verona* 5 Bologna 4 -2 Cremonese 3 Cremonese 4 +1 Sampdoria 2 Sampdoria 4 +2

* Una gara in meno.

