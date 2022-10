Serie A, Ferrieri Caputi comincia male, rigore dubbio al Sassuolo

Serie A, Ferrieri Caputi prima donna arbitro d’Italia, all’esordio in Sassuolo-Salernitana, fischia un rigore dubbio.

Al minuto 37 del primo tempo di Sassuolo-Salernitana l’arbitro Maria Sole Ferrieri Caputi è stata la prima donna ad assegnare un rigore nel campionato di serie A, punendo l’intervento di Maggiore su Ceide.

Vicina all’azione, ha indicato senza esitazioni il dischetto e la sua decisione è stata confermata poco dopo dal check Var Mariani.

Durante il controllo da Lissone i giocatori della Salernitana, come succede spesso con tutti i direttori di gara, avevano circondato l’arbitro, parlandole in modo concitato e chiedendole conto della decisione. Il Sassuolo ha poi trasformato con Pinamonti, per il 2-0 della squadra di casa.

Rigore dubbio

Restano molti dubbi sul rigore e soprattutto sul rigore, confermato da Mariani: “L’intervento del calciatore della Salernitana e’ molto leggero e non andava sanzionato.

Probabilmente e’ stata frettolosa la scelta “dell’esordio”, era preferibile ed opportuno impegnare l’Arbitro ancora un po’ in serie B ed attendere per l’esordio nel massimo campionato.

Non dimentichiamo che e’ stata promossa alla Can dopo appena due anni alla Can C categoria nella quale in totale ha arbitrato 23 gare).

La prima di Ferreri Caputi in serie A

PRIMO TEMPO

Al 13’ opta per il richiamo verbale al calciatore granata Daniliuc per il duro intervento falloso commesso ai danni di Pinamonti.

Al 19’ sbaglia a non ammonire il calciatore locale Erlic per la trattenuta ai danni dell’attaccante granata Dia.

Al 37’ decide di concedere il calcio di rigore per l’intervento del calciatore granata Maggiore ai danni del calciatore neroverde Ceide. Vibranti le proteste dei granata. Il Var conferma poiché il contatto c’è e non può “entrare” nella decisione dell’Arbitro. Il contatto e’ a dir poco molto leggero ed il calcio di rigore non andava concesso anche e soprattutto in virtù del fatto che nel corso della gara gli stessi contatti non sono stati sanzionati.

SECONDO TEMPO

Al 50’ andava sanzionato con il cartellino giallo il calciatore neroverde Rogerio che chiede platealmente il giallo per Coulibaly.

Al 51’ sbaglia a non sanzione il duro fallo commesso da Ferrari ai danni di Piatek.

Al 56’ perde dalla tasca il cartellino giallo.

Al 57’ corretto il giallo a Vilhena per il fallo su Frattesi.

Al 70’ fuori luogo il richiamo per far velocizzare la ripresa di gioco al portiere del Sassuolo Consigli sul risultato di 3-0.

Al 73’ giusto il giallo a Rogerio per il fallo commesso ai danni di Bonazzoli.