Krol: “Kim impatto devastante in Serie A. Ajax-Napoli? Secondo me la decide…

Si avvicina la sfida di Champions League tra Ajax e Napoli. Grande doppio ex di entrambe le squadre è Ruud Krol, che si è soffermato sulla gara di domani nel corso di una intervista al quotidiano Il Mattino: “Questo Ajax non è come il mio che rivoluzionò il calcio mondiale, ma è una squadra giovane che può mettere in grande difficoltà il mio Napoli. Non sarà affatto semplice. Ma l’Ajax di oggi non è una corazzata: vende i calciatori migliori, non si fa scrupoli. E poi lancia i giovani: se guardate i difensori di adesso, sono tutti under 22 come Timber, Bassey. Solo Bind ha 32 anni. L’Ajax ha ceduto tanto questa estate, proprio come il Napoli: Antony, Martinez, Haller, Granvenberch. E ha investito in giovani talenti. Ma è la cosa giusta da fare: se sono bravi, giusto farli giocare”.

Su Napoli-Torino: “Non c’è gara degli azzurri che non guardo. Ammiro Spalletti, si vede che è uno che sacrifica le proprie idee per esaltare le capacità dei suoi calciatori. Da difensore, mai avrei immaginato che Kim avrebbe avuto un impatto così devastante sulla serie A: non sbaglia un intervento, legge in anticipo ogni cosa. Forse perché ormai da voi sono tutti stranieri, quindi è più facile capirsi…”. Sul match winner del match di sabato: “Ho visto Anguissa in azione. È in uno stato di forma incredibile. Domani potrebbe essere devastante con la sua fisicità e la sua corsa. Sembra proprio una gara ideale per lui”.